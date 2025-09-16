Lahko Vrtovcu uspe, kar ni Toninu?

Piše: Spletni časopis

Po evropskem poslancu Mateju Toninu vodenje NSi od sobote dalje prevzema Jernej Vrtovec, ki je na kongresu pričakovano premagal kandidata iz Nove Gorice Antona Hareja.

Za Vrtovca, ki ga je podpiral vrh stranke, je glasovalo 294 delegatov, za Hareja 48. Z napovedmi, da po volitvah nikakor ne bo vstopil v vlado Roberta Goloba, je Vrtovec prekinil politiko Mateja Tonina, ki se je promoviral s konfliktom s SDS in napovedmi, kako v bodoče NSi ne bo vstopala v vlado s SDS Janeza Janše.

V nobeni drugi vladi kot Janševi NSi doslej ni bila.

Pristop Tonina se ni pokazal za preveč uspešnega. Po raziskavah javnega mnenja so volivci nagradili opozicijsko do vlade kritično držo SDS, veliko manj pa politiko manjše opozicijske stranke, ki je za glavni problem razglašala predsednika veliko večje politične stranke. Po raziskavah javnega mnenja ima SDS danes največ volivcev, krepko več kot Svoboda, NSi pa je izgubila položaj tretje najmočnejše stranke na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2022. Precej odločno jih po raziskavah javnega menja že dalj časa prehiteva SD, kjer so tudi zamenjali predsednika. Po odstopu zaradi afere Litijska Tanje Fajon je to postal Matjaž Han, ki je v drugem krogu na kongresu z majhno prednostjo premagal Milana Brgleza.

Ali bo sprememba na krmilu NSi in sprememba v sporočilih, ki so nenadoma bolj kritična do Goloba kot do Janše, za katero so se odločili pred volitvami, to spremenila, pa se bo še pokazalo.

Predvsem seveda na volitvah.

Na zadnjih volitvah je za Hareja v okraju Nova gorica 1, kjer je zmagal Matej Arčon z 41,2 odstotki, glasovalo 6,9 odstotka volivcev, za Vrtovca v Ajdovščini pa 14,8 odstotka volivcev. Največ volivcev je v Ajdovščini je glasovalo za Mojco Stegovec (Svoboda) 28,37 odstotka.