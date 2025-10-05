(KULTURA ŽIVLJENJA) Pohod za življenje v Ljubljani privabil več tisoč udeležencev

Piše: A. H.

Danes je v središču Ljubljane potekal dogodek, imenovan Pohod za življenje, in sicer že sedmo leto zapored. Letos je bilo njegovo osrednje geslo strnjeno v poved: “Človek že od spočetja!” Geslo poudarja temeljno resnico o neodtujljivem dostojanstvu človeškega življenja, ki se, kot potrjuje sodobna znanost, začne v trenutku spočetja.

Pohoda se je udeležilo več kot 5000 ljudi, ki so se zbrali v duhu bližnjega referenduma o zastrupitvi bolnikov. Udeleženci so se enoglasno zavezali, da bodo mobilizirali čim širši krog ljudi za aktivno udeležbo na tem ključnem referendumu, s katerim so želeli zaščititi vse bolnike in starejše.

Organizatorji pohoda za življenje ugotavljajo, da se vse več mladih zavzema za pravice nerojenih otrok in zagovarja njihovo pravico do življenja. Ta naraščajoča podpora vliva upanje, da smo vsako leto bližje odpravi sporne in zavajajoče razlage 55. člena Ustave Republike Slovenije, zaradi katere v Sloveniji vsako leto izgubi življenje več kot 3500 nerojenih otrok.

Zagovorniki usmrtitve nerojenih otrok so, kot poudarjajo organizatorji, na napačni strani zgodovine, medtem ko bo prihodnost pripadala tistim, ki spoštujejo in varujejo človeško življenje od prvega utripa srca pri spočetju do mirne naravne smrti.

Pohod za življenje in Mreža za življenje in enakopravnost vabita vse, ki cenijo dostojanstvo vsakega posameznika, k nadaljnjemu sodelovanju. “Skupaj gradimo družbo solidarnosti in upanja,” so zapisali organizatorji.