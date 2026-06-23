Ukrajinska vojska v prizadevanjih za vrnitev Krima pod svojo upravo, napada infrastrukturo polotoka

Piše: C. R., STA

Ruske okupacijske oblasti so na zasedenem ukrajinskem polotoku Krim do 1. septembra prepovedale poletne tabore za otroke. Odločitev sledi vse silovitejšim ukrajinskim napadom na polotok med prizadevanji Kijeva, da bi ga vrnili domov, pod upravo Ukrajine.

Vodja ruskih okupacijskih oblasti na Krimu Sergej Aksjonov je v ponedeljek na Telegramu sporočil, da bodo do septembra odpovedali vse otroške poletne tabore. “Ta ukrep je potreben za ohranjanje javne varnosti,” je pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Gre za zadnjega v vrsti ukrepov, ki so jih ruske okupacijske oblasti na Krimu v minulih dneh sprejele po večtedenskih okrepljenih ukrajinskih napadih z droni na zasedeni polotok in njegove glavne prometne povezave s celinsko Rusijo.

V nedeljo so najmanj do srede prepovedale tudi prodajo goriva civilistom. Aksjonov je sporočil, da bodo “gorivo prodajali samo vladnim agencijam, ki zagotavljajo delovanje in varnost Republike Krim”, poroča britanski Guardian. Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na delih polotoka ponoči ne bo delovala javna razsvetljava, odpovedali so tudi vse javne dogodke.

Ukrajinska prizadevanja za vrnitev okupiranih ozemelj

Ukrajina je napade osredotočila zlasti na avtocesto Nova Rusija (Novorosija), glavno oskrbovalno pot, ki poteka skozi ukrajinska ozemlja pod rusko zasedbo in prek obale Azovskega morja povezuje Rostov na Donu v Rusiji z Melitopolom, Mariupolom in Krimom. Po napadu leta 2022 je Moskva že omejila promet na drugi glavni prometni povezavi Krima z Rusijo – Krimskem mostu, kjer po železnici skorajda ne prevaža več goriva.

O napadih so na Krimu poročali tudi danes. Portal Ukrajinska Pravda je poročal, da so bili tarča napadov z droni naftni terminal in skladišče nafte blizu mesta Kerč na vzhodu Krima ter pristanišče Kavkaz v ruski regiji Krasnodar, ki leži na drugi strani Kerškega preliva. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo samo, da so nad Krimom, Azovskim morjem ter več ruskimi regijami minulo noč sestrelili 143 ukrajinskih dronov, poroča dpa.