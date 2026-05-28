Korupcija kmetijske ministrice – z javnim denarjem nabavljen luksuzni čoln namenjen za njene privatne potrebe?

Odhajajoča ministrica Mateja Čalušić se je znašla pod ploho obtožb, vezanih na javni razpis, ki ga je izvedlo ministrstvo za kmetijstvo. To naj bi v večji meri financiralo nakup manjšega čolna, ki naj bi služil delu v turizmu. A viri razkrivajo, da čoln bolj ali manj sameva v marini, z njim pa naj bi plula predvsem ministrica Čalušić s partnerjem v svojem prostem času.

Medij Regional Obala poroča, da je do nakupa plovila prišlo v okviru projekta Anima Istra, ki je bil v dobršni meri financiran z javnim denarjem. S projektom naj bi se dopolnila lokalna turistična ponudba in promoviralo lokalno vino. A od projekta naj bi ostalo zgolj plovilo Bavaria Vida 33, v zasebni lasti podjetja Goistra d.o.o. Tako je razkril njihov vir: “Barko naj bi kupili s sredstvi razpisa, uradno za promocijo vina na morju – Anima Mare. Danes pa stoji v izolski marini, plujeta predvsem ona in njen partner, promocije vina pa ni nikjer“.

Tako pa je projekt opisalo podjetje Goistra na svoji spletni strani: “Aktivnost vključuje nabavo novega prilagojenega plovila, namenjenega izvajanju dejavnosti vodenih degustacij, kulinarične ponudbe ribe iz malega priobalnega ribolova, kmetijskih pridelkov, predvsem vina, kot tudi prevozom zaključenih skupin po slovenskem morju”.

Dotično plovilo Bavaria Vida 33 je po poročanju istega medija v lasti koprskega podjetja Goistra. Podjetje je leta 2021 na javnem pozivu LAS Istre (Lokalna akcijska skupina Istre) pridobilo evropska sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo z namenom izvedbe projekta “Doživljajski aranžmaji z lokalno ponudbo slovenske Istre med morskim in podeželskim okoljem”. Projekt je bil naslovljen Anima Istra.

Glede na poročanje je podjetje za izvedbo projekta prejelo 195.904,60 evra. Glede na podatke v Erarju projekt predstavlja večino sredstev, ki jih je podjetje prejelo iz javne malhe. Doslej so namreč prejeli 238.080,55 evra davkoplačevalskega denarja, pretežno iz naslova ministrstva za kmetijstvo, nekaj pa tudi od Občine Koper.

Projekt očitno ni nikoli zaživel. Od tega naj bi ostali zgolj prej omenjeno plovilo, stara spletna stran in točno 5 Facebook objav. Tako je videti njihova zadnja objava na omenjenem družbenem omrežju:

Po besedah vodij projekta pa je projekt poleg gospodarskih ciljev v turizmu prispeval k uresničevanju horizontalnih ciljev EU. In sicer: blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, okolju, inovacijam, spodbujanju enakosti moških in žensk ter nediskriminaciji. Pa že.

Tako pa so navedli bolj oprijemljive cilje: “ANIMA MARE je nova blagovna znamka, ki simbolizira enkratne doživljajske izkušnje v povezavi s slovenskim morjem in istrskim podeželjem. V prepletu izjemne naravne in kulturne dediščine so dani pogoji za oblikovanje novih inovativnih doživljajskih produktov, ki bodo upoštevali bogato vinsko in ribiško tradicijo. Izbrana vrhunska vina ter dobrote iz morskih globin so dali povod za oblikovanje nove ponudbe, ki se bo odražala v vsej svoji lokalni tipičnosti s pridihom modernega in trajnostnega momenta. Želimo vam pričarati in prikazati našo predanost istrski zemlji, morju in soncu…”

Podjetje je bilo ob zagonu v lasti Jureta Džampe in Andreja Krmca. Slednji je po poročanju Regional Obala zasebni partner odhajajoče kmetijske ministrice Mateje Čalušić. Krmac je 3 leta po zaključku projekta izstopil iz podjetja.

Luksuzni čoln na javni pogon

Skupna vrednost projekta Anima Istra je znašala 244.880 evrov. To pomeni, da je bil projekt skoraj povsem financiran z javnim denarjem. Ta javni denar pa naj bi se skoraj izključno porabil za nakup plovila. Plovilo sicer na trgu dosega ceno manjšega stanovanja. Po zadnjih podatkih s trga rabljeno plovilo stane približno 200 tisoč evrov, seveda odvisno od letnika in ohranjenosti. Nova plovila pa presegajo ceno 230 tisoč evrov. Draga pa je tudi plovba. 250-konjska motorja na čolnu porabita približno 100 litrov bencina na uro plovbe.