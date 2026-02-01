Kordiš grozi, Snežič pa: “Branil se bom z varnostnim orožjem Kordiša in pajdašev”

Piše: C. Š. (Nova24tv)

Poslovnež in davčni strokovnjak Rok Snežič je kazensko ovadil poslanca Miho Kordiša, obenem pa policijo zaprosil za varovanje. Snežič namreč Kordišev zapis na družbenem omrežju Facebook, v katerem je ta med drugim zapisal, da bi morali Snežiča in njemu podobne zapreti ter jim zapleniti premoženje, dojema kot grožnjo.

Kordiš je na Facebooku zapisal, da “kriminalni Šutarjev zakon rubi socialno pomoč mamicam samohranilkam in klošarjem, ki nimajo za kurjavo. Ker so šli kdaj čez rdečo prek prehoda za pešce. Dejanski kriminalci, kot je Rok Snežič, se dalje sprehajajo naokoli. Nedotaknjeni. Nedotakljivi,” je zapisal. “Da, Roka Snežiča in njemu podobne bomo zaprli in jim zaplenili premoženje,” je dodal poslanec in vodja stranke Mi, socialisti.

Snežič ocenjuje, da gre za grožnjo, zato je zoper Kordiša podal kazensko ovadbo. Ker gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, poziva policijo in tožilstvo, da ukrepata, izhaja iz ovadbe, ki jo je posredoval Snežič. Policijo tudi prosi, da mu zagotovi varovanje, sicer se bo primoran z varnostnim orožjem braniti sam, kar mu omogoča slovenska ustava.

Radikalni poslanec se ne ustavi

Kordiš je prepričan, da bo kazenska ovadba “padla”. Kot je dejal za STA, je Snežič znan goljuf, ki ga “poskuša utišati”. Po njegovih besedah ga je Snežič nedavno še drugič tožil zaradi razžalitve, potem ko je prvo takšno tožbo na sodišču izgubil.

“Še vedno ni poravnal sodnih stroškov in po poročanju medijev državi še vedno dolguje pol milijona evrov, kljub temu pa vedno znova najde sredstva za vlaganje novih tožb,” je še dejal poslanec in zavrnil Snežičeve očitke o grožnji. “Gre za to, da kriminalcu upamo reči kriminalec. Mi, socialisti ne prenašamo krivic in bomo poskrbeli, da se ne bodo več dogajale,” je sklenil.