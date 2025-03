Kordiš gre po poti Logarja

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Levo krilo gre zagotovo na naslednje volitve. Želeli bi si, da bi se lahko borili za socialistične vsebine in za solidarno prihodnost v sklopu Levice, ampak žal to ni neko pričakovanje, ni neka pripravljenost, ki bi jo delilo vodstvo te stranke, zato se bomo organizirali po svoje.”

Takšno izjavo Mihe Kordiša, ki so ga v parlamentu v Levici že pred časom dali povsem na stranski tir, objavila TVS. Zadnje leto je Kordiš trdil, da nikakor ne namerava iz stranke in poslanske skupine Levice, ki bi ju kvečjemu prevzel. Podobno se je dolgo SDS oklepal Anže Logar. A nazadnje ustanovil Demokrate. Zdaj gre po enaki poti Kordiš.

Notranje spore v levici, ki so tleli že dalj časa, je poglobilo, ko je doživela hud poraz na evropskih volitvah, kjer je z nosilko Natašo Sukič, na listi je bil tudi Luka Mesec, dosegla še slabši rezultat kot pet prej z Violeto Tomić, s katero so se pozneje tudi razšli. Z veliko več denarja so komaj prehiteli listo Resni.ce Zorana Stevanovića.

Kordiš jim je očital, da so vrgli sto tisoč evrov v poraz.

Kordiš je bil pred tem kandidat Levice na predsedniških volitvah, kjer je tudi doživel hud polom, volilo ga je celo manj volivcev kot Sabino Senčar iz Resni.ce, so pa v njegovo kandidaturo v Levici investirali le 8.494 evrov ali več kot desetkrat manj kot v listo na evropskih volitvah:

Sukičeva, ki je propadla na evropskih, je včeraj “odhajanje” Kordiša komentirala tako: “Škoda, ne, ker na levici, na levici bi se morali povezovati, ne razpadati. Ampak povezuješ se pač lahko samo s timskimi igralci.”

Kako hude težave ima Levica z volivci pokaže primerjava z Resni.co Zorana Stevanoviča na zadnjih evropskih volitvah, ki jo je z vloženimi 13.723 evri volilo 26.767 volivcev. Vsak volivec jo Resni.co stal pol evra. Levico je investirala 95.938 evrov, torej več kot sedem krat več, volilo pa jo le malo več volivcev: 32.436. Obe stranki sta ostali daleč po pragom in brez evro poslancev.