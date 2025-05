Kongres SDS: Janši nov mandat za vodenje stranke: “Prihaja zora!”

Piše: Nova24tv.si

Člani Slovenske demokratske stranke so na 13. kongresu potrdili nov mandat na čelu Slovenske demokratske stranke. Prejel je 98,5-odstotno podporo delegatov stranke. Kongres sicer poteka pod sloganom “Za ustavno večino razuma”. Kongres bo sicer danes izvolil še člane izvršilnega in nadzornega odbora stranke. Svet stranke bo po predlogu predsednika SDS imenoval podpredsedniks stranke.

“Slovenska demokratska stranka se bo borila kot vse doslej. Ta boj je trajen, da bo Slovenija postala prostor pravičnosti, dom, v katerem se bo vsak Slovenec in državljan počutil varnega in sprejetega in borili se bomo za to, da v ospredje družbene pozornosti pridejo tisti, ki dobro delajo in dobro gospodarijo. Ne pa tisti, ki slovenske podjetnike pošiljajo na Hrvaško,” je povedal zbranim.

Stranka SDS bo na podlagi svojega programa gradila “sproščeno” Slovenijo, ki ne bo temeljila na predpisih, ampak na zdravem razumu in zdravi tekmovalnosti ter odgovornosti.

Čas Golobovega mandata je označil kot čas “poniževanja” Slovenije. “Vsi vemo, da si Slovenija zasluži več, veliko več in vsi vemo, da Slovenija tudi zmore več,” je dejal.

🌅 “Imeli so svoje ure in naredili so veliko škode. A sedaj prihaja naš dan. Prihaja zora. ☀️ Rumeno sonce in modro nebo. Ni te noči, ki je jutro ne bi premagalo.” @JJansaSDS #Kongres2025 #SDS #ZaRazum pic.twitter.com/KpNuMxbBAv — SDS (@strankaSDS) May 24, 2025

“SDS se je doslej dvakrat žrtvovala in skupaj s partnerji nesebično reševala Slovenijo v času gospodarske krize in pandemije. V zahvalo so nas preganjali, obsojali, zapirali, obešali in kurili lutke z našimi obrazi, kradli mandate, klicali k naši smrti in pozivali k čiščenju naših volivcev. Zato nikoli več tega,” je spomnil.

Izpostavil je, da SDS tudi tokrat ne izključujejo nobene politične stranke, a je za sklenitev koalicije izpostavil dva pogoja. Prvi pogoj je dosledno spoštovanje slovenske ustave. Drugi pogoj je spoštovanje zavez iz resolucije Evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov.

“SDS je trdna, močna in trdoživa stranka, zgrajena za ves čas delovanja slovenske države. Ta pa je projekt stoletij in zato trajen,” je v govoru povedal Janša.

Janša je v govoru tudi izpostavil razliko med SDS in tranzicijsko levico. V stranki SDS zagovarjajo državo, kjer se napreduje na podlagi meritokracije, vitko državo in nižje davke za vse državljane in državljanke.

Še en mandat trenutne vladne garniture je označil kot “naravno nesrečo”.

Alarmantno stanje v državi

V SDS so prepričani, da je politična situacija v državi alarmantna, kar potrjujejo tudi vsi kazalniki. SDS pa je vredna zaupanja in pripravljena prevzeti odgovornost za vodenje države, poudarjajo.

“Janez Janša je s svojim delom dokazal, da je lahko še z lahkoto en mandat predsednik. Je tako fizično, psihično kot politično eden najbolj stabilnih politikov v Sloveniji in zato je tudi bila med članstvom izražena volja, da je samo on kandidat za predsednika, ki bo danes tudi verjetno potrjen,” je pred začetkom kongresa dejal poslanec SDS Tomaž Lisec. Pričakuje, da bodo danes tudi s programom dokazali, da so v Sloveniji trenutno najmočnejša stranka na terenu. “Mi zaradi ljudi ne menjamo svojega programa, naš program je jasen že zadnjih 30 let,” je dodal in poudaril, da niso kot nove stranke, “ki obljubljajo skoraj nebesa na zemlji”, nato pa “postanemo neka mlakuža različnih preigravanj različnih novih političnih obrazov”. Retorika SDS je enostavna – povedati ljudem resnico, čeprav “včasih zaboli”. Kongres je po njegovih besedah tudi prvi začetek priprav na parlamentarne volitve, ki so nujno potrebne. Ob tem upa, “da se bodo ljudje prijeli za denarnico in ugotovili, da jim je bila prejšnja Janševa vlada veliko bolj naklonjena”.

Nekdanji mariborski župan, danes član SDS Franc Kangler je dejal, da stanje v državi ne potrebuje dodatnega komentarja, saj lahko “vsak malo razumen človek ugotovi, da tako nizko in tako plitko” država še ni bila. Na kongresu pričakuje pozitivno sporočilo, da je SDS vredna zaupanja in pripravljena prevzeti odgovornost za prihodnost slovenske države. Tudi sam ostaja politično aktiven na parlamentarnih volitvah namerava kandidirati za poslanca: “Tisti, ki nosimo v srcu Slovenijo in odgovornost, se moramo znova izpostaviti.”

Na kongresu tudi gostje, med njimi Zdravko Počivalšek

Poleg prvaka SDS, podpredsednikov stranke, poslancev ter evroposlancev in drugih vidnejših posameznikov, se kongresa udeležuje več gostov, med njimi odvetnik Franci Matoz in nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki ni član stranke, je pa član njenega strateškega sveta. Slednji pričakuje, da bo danes slišati, kaj je treba narediti za to, da bo Slovenija “spet normalna”. Vsi glavni kazalniki po njegovih besedah namreč slabijo – padajo produktivnost, bruto domači proizvod in industrijska proizvodnja -, zato je treba nekaj spremeniti. Predvsem pa je, dodaja, slabo stanje duha, “po katerem je na eni strani delo nečastno, dobiček pa sramota“. Na vprašanje o njegovi ponovni politični aktivaciji pa je dejal: “Vse gre po korakih. Najprej je treba priti do tega, da bo kaj možno, potem pa bomo delali tako, kot smo delali prej.”

Na kongresu se bo odločalo o spremembah statuta, delegati pa bodo izvolili tudi prihodnje člane izvršilnega in nadzornega odbora stranke. Svet stranke bo na predlog predsednika stranke imenoval podpredsednik SDS.

Po razglasitvi rezultata bo sledil nagovor predsednika SDS, vodje največje opozicijske stranke, Janeza Janše.

Obravnavali bodo 15 resolucij

Delegate stranke SDS čaka obravnava programa stranke in kar 15 resolucij – 14 področnih in ena nosilna oz. krovna. Kot sporočajo iz SDS, vse resolucije sledijo cilju nosilne resolucije.

“Ugrabljena država zavira naš razvojni potencial. Ustvarja družbo neenakosti in privilegijev za izbrance. (…) Da bi vzeli nazaj ugrabljeno državo, bo potrebno veliko trdega dela. Ponekod ne bodo dovolj zgolj klasične reforme, potrebno bo strukturo postaviti na novo,” pišejo v predlogu resolucije.

V SDS so prepričani, da bo v prihodnje potrebno dopolniti slovenski ustavni red, kot odgovor na spremembe v naši okolici in kot odgovor na politiko “zblojene levice”.

V resoluciji navajajo, da je potrebno zaščititi svobodo govora, volilno prvico državljana, pravico do poštenega sojenja, spol kot naravno kategorijo (obstajata samo dva spola), demokracijo kot vladavino izvoljenih, volilni proces pred vplivi in nezakonitim financiranjem iz tujine, finančno samostojnost občin ter pravico do varstva zasebnosti in dostojanstva, kar vključuje tudi pravico do groba.

SDS navaja, da so politična sila, ki ne deluje izključevalno. “Naša temeljna zaveza pred naslednjimi volitvami je, da bodo vrednote slovenske osamosvojitve in njeni cilji, ki jih je SDS sooblikovala, še naprej temelj in izvir vsega našega delovanja,” navajajo.

Danes nas bo na kongresu SDS počastil s posebnim video nagovorom tudi Stephen Harper, nekdanji kanadski premier in predsednik Mednarodne demokratične zveze (IDU). V svojem sporočilu je izpostavil pomen sodelovanja med demokratičnimi strankami po svetu in izrazil podporo našemu… pic.twitter.com/JNwVTe3nuk — SDS (@strankaSDS) May 24, 2025

Kongres SDS bodo preko videa nagovoril nekdanji kanadski premier in predsednik Mednarodne demokratične zveze (IDU) Stephen Harper. “V svojem sporočilu je izpostavil pomen sodelovanja med demokratičnimi strankami po svetu in izrazil podporo našemu delu v prizadevanju za svobodno, varno in uspešno Slovenijo,” so zapisali v SDS.

Zbrane bosta preko videa nagovorila tudi predsednik EPP Manfred Weber in Andrés Pastrana Arango, nekdanji predsednik Kolumbije in častni predsednik Centristične demokratske internacionale (CDI).

V Ormožu je prisotna tudi naša televizijska ekipa. Prenos lahko spremljate na malih zaslonih ali na spletu – na Youtube kanalu Nova24TV.