Konec potrpljenja: Kordiša “sunili v rit”

Disciplinska komisija stranke Levica je poslanca Miho Kordiša izključila iz stranke. Kordiš se na odločitev ne bo pritožil, so sporočili iz socialističnega gibanja Levo krilo, katerega vodja je Kordiš. Menijo, da argumenta za izključitev ni. Napovedali so, da se bodo organizirali v samostojno socialistično stranko, ki bo stala za zavezami do ljudi.

V Levem krilu so ob tem poudarili, da že leto in pol dosledno zavračajo vse pozive iz vrst aktivistov po organizaciji frakcijske ali kar samostojne strankarske strukture, ker da je za vse vpletene bolje skovati politični dogovor. “Do trenutka, ko je vodstvo Levice mimo organov in članstva zagnalo javni pogrom, poslanca Kordiša izločilo iz poslanske skupine in delovnih teles, smo vztrajali pri notranjem dogovoru,” so poudarili.

Dodali so, da so želeli politični dogovor v Levici, da bi lahko delovala kot “politična domovina za vse odtenke rdeče”, v kateri bi si lahko prizadevali za socialistično gibanje na terenu in se borili za program, ki so ga ljudem obljubili na volitvah. “Dobili smo grobo javno obračunavanje in čistko, izgon aktivistov in strokovnih sodelavcev ter izdajo najbolj zvestih volivcev, podpornikov in zaveznikov,” so navedli.

“Vodstvo stranke se ni pripravljeno boriti za svoje predvolilne obljube in mi, ki smo se pa pripravljeni postaviti za to, kar smo ljudem obljubili na volitvah, tu delujemo kot moteči element,” je danes v izjavi za medije ob robu seje DZ dejal Miha Kordiš. S tem, ko se je z njimi spustila v konflikt, Levica gotovo ne bo prestopila parlamentarnega praga na državnozborskih volitvah, je napovedal.

Po njihovih navedbah Levo krilo do tega trenutka šteje 500 pripadnikov in pripadnic. Poudarili so, da na terenu že nekaj časa gradijo socialistično gibanje – angažirajo se za sindikalno delo, sodelujejo z napredno civilno družbo, organizirajo se na ulici.

Opozorili so, da revščina narašča z rekordnim tempom, naraščajo najemnine in čakalne vrste v zdravstvu. Naraščajo tudi dohodki najbogatejših, dobički kapitala in orožarski proračuni, ob tem pa se krepi neenakost. “Le prejemki običajnega delavca, študenta in upokojenca dosledno padajo, draginja je vedno hujša. Medtem sredinska vlada in desna opozicija tekmujeta, kdo nas bo bolj investiral v vojno,” so dodali.

“Naša ključna naloga v teh časih, kjer se celotna družba obrača krepko na desno, je, da sploh zagotovimo preživetje socialistične alternative in da se borimo za stvari, v katere verjamemo,” je izpostavil Kordiš.

Po njihovem prepričanju parlamentarna levica govori eno, dela pa drugo: “Izvaja neoliberalne politike, ki bodo kronane z varčevalno pokojninsko reformo in drži vrečo militarizacije Nato paktu, ki v orožje usmerja naša sredstva.”

Poslanska skupina Levice je februarja 2024 na mandatno-volilno komisijo DZ poslala predlog za razrešitev poslanca Kordiša z mesta predsednika odbora za delo, družino, socialne zadeve ter z mesta člana v odborih DZ in v preiskovalni komisiji zaradi “zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini”, so tedaj navedli v Levici. Kordiš pa je bil tedaj prepričan, da se ga skuša na ta način utišati zaradi njegovih političnih stališč, a razlogov za izstop iz stranke ni videl. Sledilo pa je nekaj izstopov iz stranke, predvsem tistih, ki so podpirali t. i. levo krilo.

Svet Levice je nato novembra sprejel sklep o zamrznitvi članstva poslanca Kordiša v stranki. Koordinatorici sveta Nataši Sukič pa je naložil, da zoper njega vloži prijavo na disciplinsko komisijo zaradi resnih kršitev statuta stranke. Kordiš deluje razdiralno in javno napada svoje poslanske kolege, ministre in stranko, so takrat navedli v Levici. Kordiš pa je stranki takrat očital, da je sklep o zamrznitvi sprejela nedemokratično in mimo statuta, saj v njem ta ukrep ni predviden.

Kordiš je danes v izjavi še napovedal, da bodo najprej oblikovali neformalno iniciativo, ki jo bodo kasneje preoblikovali v stranko, pri čemer se bodo o imenu še pogovorili. V zvezi s pričakovanji na državnozborskih volitvah je dejal, da se bodo potrudili za najboljši možni rezultat.