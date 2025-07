(KOMENTAR) Tihotapci na oblasti

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Vse mačke v državi bodo dobile čipe. Vstavljanje vsakega stane okoli 35 evrov. A bo zastonj, ker bo za vse mačke, ki nimajo jasnih lastnikov, plačala vlada, katere poslanci so to uzakonili. Temu, če plača vlada, šef vlade Robert Golob pravi, da je brezplačno. Ker je iz žepov vseh ljudi.

Hkrati so vladni poslanci prehiteli Evropo po prepovedi baterijske reje kur in obvezni rabi protibolečinske terapije pri kastriranju majhnih pujskov. To bo tudi brezplačno. Ker bo na račun kmetov. Ti pač nastradajo. Nekdo mora. In jedcev mesa in jajc, ki bo nekoliko dražje. Če bo domačega izvora.

Dosežki vladajočih tega tedna so bili zmaga veganskih nevladnikov, ki nam določajo, kako bomo skrbeli za živali, predelovali meso in se z njim prehranjevali. Kot mesojedca me to, da o mesu odločajo ljudje, ki ga ne jedo, nekoliko skrbi. Ne zaupam povsem. S tem imam izkušnje. Živim z vegetarijanko in ko pripravlja meso, ki ga sama ne okuša, sem nezaupljiv. Zrezke in pečenke raje delam sam. Podobno se počutim slabo, ko o kmetijstvu govorijo ljudje, ki v rokah še niso imeli motike ali vil in niso nikoli poskušali priključiti česa na moderen traktor. Ali popraviti starega.

Ni tako preprosto kot si mislijo. Še manj delati s tem.

Ni pa, ko gre za meso in varovanje živali, to prva ostra odločitev oblasti. Že prej so prepovedali obredno klanje. Muslimanski skupnosti in Edinu Kumaliću pa ni uspelo doseči razveljavitve določbe zakona o zaščiti živali, ki prepoveduje klanje, ki ga izvajajo muslimani kot obliko prakticiranja svoje vere. Ustavni sodniki so soglasno odločili, da je prepoved obrednega zakola neomamljenih živali prepoved zadajanja trpljenja, ki ga je moč preprečiti, s čemer zakon varuje pomembno moralno zapoved v našem kulturnem prostoru in s tem ne posega prekomerno v pravico do verske svobode. Meso po obrednem klanju se lahko uvaža.

A takrat ureditve niso spreminjali na vrat na nos na izrednih sejah med počitnicami.

Najnovejše spremembe kot voditeljica simbolizira premierova spremljevalka Tina Gaber, ki je državni svet, ko je izglasoval veto, javno ozmerjala, da je neizvoljen organ. To je bila nadgradnja angleškega humorja. Tega celo Monty Python ne doseže. Gabrova je slepi potnik zadnjih parlamentarnih volitev. Neizvoljen organ. Robert Golob se je pred volitvami predstavljal kot vzoren družinski oče. Sicer z ukradeno bančno identiteto v Romuniji. Po njih pa je priznal, da se že dolgo ločuje in ima novo partnerico. Na aktivizem Gabrove se je predsednik državnega sveta Marko Lotrič odzval tako:

Si predstavljate, da bi v ZDA Melania Trump, ki je bila uradna soproga Donalda Trumpa že med predsedniškimi volitvami, pozvala k ukinitvi enega od domov kongresa, ker so tam začasno ustavili nek projekt Donalda Trumpa? Ali da bi tam kdo vpil, da je Trump neizvoljen organ, ker o izvolitvi po ustavi tam odločajo elektorji in ne neposredno volivci?

Gabrovo je nadgradila šefica Levice Asta Vrečko, ki bi ukinila državni svet, ker je “njegova sestava netransparentna, način imenovanja nedemokratičen, vpliv pa povsem nesorazmeren glede na pomanjkanje legitimnosti.”

To je sporočila ministrica, ki se je v državno politiko prešvercala kot Gabrova. Na volitvah poslancev je propadla. Ni bila izvoljena. V okraju Ljubljana Šiška jo je volilo 1047 volivcev. Je pa s tem prehitela najbolj neodvisnega novinarja SD Blaža Zgago, ki ga je tam volilo 690 volivcev. Kar je temu “patria” borcu proti Janezu Janši tudi zagotovilo službo v vladi. Na zaupanje Dominike Švarc Pipan. Dokler ni odletela zaradi nakupa Litijske.

Neizvoljena kandidatka za poslanko Asta Vrečko pa je postala ministrica za kulturo.

Prešvercala se je skoraj brez volivcev do oblasti tudi celotna Levica. Volilo jih je po vsej državi vsega 53.234 ljudi. Sestava državnega sveta je sicer res nekoliko sporna. A v obratno smer kot to govori Vrečkova. V njem so v slogu prejšnjega sistema določeni avtomatični sedeži za predstavnike sindikatov, za katere je bilo ob nastanku države, ko so sprejemali ustavo, znano, kam sodijo. A največjo težo imajo predstavniki lokalnih skupnosti, kjer pa oblast temelji na demokratičnih volitvah. Pri županih celo po večinskem sistemu. Niti eden županov po državi ni iz Levice.

Zaradi opozoril bralcev: župan Celja Matija Kovač ni bil kandidat stranke Levice, uradni podatki DVK o dosežkih kandidatov strank so takšni:

V večinskem sistemu se ni mogoče s skrajnimi idejami švercati mimo volje večine volivcev. Kot se je bilo mogoče v vlado Roberta Goloba.

Z urejanjem mačk, kur in prašičkov se je zadnje počitniške tedne strahovito mudilo, ker so to zadnje počitnice, ko sedanja koalicija še vlada. Tri leta prej so gledali v zrak, zdaj pa so nakopičene težave menda že ogrožale delovanje države. Nenadoma.

Nekoliko manj se je pri ponavljanju glasovanj po vetih državnega sveta začelo muditi le pri omejevanju svobodne gospodarske pobude, s prepovedovanjem bookinga in airbnb, česar na državni ravni ne pozna nobena država v EU.

Vladajočim se več ne mudi z nižanjem visokih cen in odpravljanjem pomanjkanja stanovanj za mlade družine, kjer so težave sprožili z visokim dvigom obdavčitve oddajanja stanovanj takoj po prevzemu oblasti in s politiko večanje ponudbe na trgu stanovanj na enak način kot so nam zagotovili že dostop do zdravnikov specialistov v 30 dneh. Niso ga.

Da še do osebnega zdravnika ne moreš, ker jih ni.

Bodo pa vse to rešili.

Takoj po tem, ko bodo čipirali vse mačke.