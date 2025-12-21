(KOMENTAR) Tesni objem Zorana Jankovića

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Poslanci Svobode in SD so po seriji nasilja Romov, vrh je bil uboj Aleša Šutarja – Acota, odločno podprli vladnega koordinatorja romskih zadev Luko Meseca.

S tem so pokazali veliko dobroto: ob interpelaciji so podprli dosežke njegove politike po tem, ko so morali žrtvovati kar dva svoja ministra. Svoboda notranjega Boštjana Poklukarja, SD pa pravosodno ministrico Andrejo Katič. Katičeva je po vrhu že druga na pravosodju, ki je morala pospraviti kovčke. Odstopila je prej že Dominika Švarc Pipan, ki je zaslovela z zavrnitvijo rokovanja z Janezom Janšo (SDS) pred prejšnjimi volitvami in s padanjem v objem Zoranu Jankoviću po njih. Pri SD se menjave na vrhu tako hitro sledijo, da je temu že težko slediti in ni nujno, da ne bodo do volitev iz Svobode žrtvovali še Matjaža Hana, če bi se deleži SD začeli spet približevati Svobodi. Ali če bo še šel z Janezom Janšo in Matejem Toninom na intervju na Ognjišče. Kar si je drznil ta teden.

Zgodi se mu lahko kak postopek evropskih tožilcev zaradi teh ali onih Spiritov, kar se bo takoj znašlo na portalu Necenzurirani, za tem pa na POP TV in Siol.net. Saj vemo, kako to gre.

Pomen nedotakljivih Zorana Jankovića in Roberta Goloba sta Boštjan Perne in Matej Lahovnik brez poimenovanja ta teden opisala tako:

Švarc Pipanovo so odstopili po nakupu sanjske stavbo za sodnike, ki je ti nočejo, se je pa zanjo Janković v Ljubljani bliskovito odrekel predkupni pravici, da sta Robert Golob in Klemen Boštjančič lahko čez božič 7,7 milijonov iz državnih rezervacij za poplavljence nakazala podjetniku Sebastjanu Vežnaverju.

Ravno smo spet v tem času, ko se delijo božična darila. Za najbolj sporna verjetno še izvemo ne.

Namesto poplavljencem so zadnji petek 29. decembra 2023 nakazali 7,7 milijona za nekdanji sedež bankrotiranega Hermes SoftLaba, ki ga je Vežnaver nekaj let prej kupil za vsega 1,7 milijona evrov od tudi že bankrotiranega podjetja Nikole Musića in Petra Baboška.

Sanjska naložba v Ljubljani Zorana Jankovića. In državi Roberta Goloba. Kakršne, kot vidimo ob zadnji aferi z nepremičninami, se dogajajo ves čas. Če ste med pravimi. In imate steklenice dobrega ruma.

Vladajoči in del medijev so krivdo za Vežnaverjev profit pripisali nižjim uradnikom, predvsem pa SD, kjer je moral odstopiti celoten vrh, s predsednico Tanjo Fajon in tedanjim glavnim tajnikom Klemnom Žibertom vred.

Zoran Janković in Dominka Švarc Pipan

Ta teden smo lahko v Tarči znova opazovali, kako pomembna so tesna objemanja z Zoranom Jankovićem in kaj prinašajo, ker so pogovore Jankoviću in njegovih partnerjev že spet tajno snemali kriminalisti in tožilci. Prvič smo vsebino tajnih snemanj pogovorov lahko prebirali ob Stožicah, kjer se je v prisluhe ujela tudi znamenita farmacevtka, ki je potrebovala redno zaposlitev v občinskih lekarnah in ji je župan to uredil za nekaj intimnih radosti. Za ljubice vse.

Imena na zahtevo 8. marca Nike Kovač, ki jo je Janković nekaj časa tudi zaposloval, po odločitvi častnega razsodišča društva novinarjev ne bi smelo zapisati niti, ko ta toži kriminalista v tej aferi. Prepovedali so mi. A se na strinjam. Ljudje imajo pravico vedeti. Pa čeprav gre za Jankovića.

Iz tajnih snemanj pogovorov Jankovića in drugih, ki jih je dovolilo sodišče, takrat ni nič končalo na sodišču, ker je tožilka tako dolgo zavlačevala z začetkom sodnih postopkov, da so vse posnetke, ki bi v težave spravili Jankovića, morali uničiti. Sploh ni šlo le za farmacevtko. Podobnim neverjetnim zapletom smo bili priča še v številnih drugih postopkih proti Jankoviću in njegovi družini. Bogati in močni, ki jih zastopajo najboljši odvetniki, denimo odvetniška družba Čeferin, so visoko nad zakonom in sodišči, kažejo ti razpleti.

Za odvetniško družino Čeferin velja celo, da je čisto res nad sodstvom. Solastnik Rok Čeferin je šef ustavnega sodišča, po ocenah kritikov pa ne manjka veliko, da bi ta odvetniška pisarna na ustavnem sodišču imela celo večino, še posebej, kar so vladajoči tja skadrovali še Primoža Gorkiča, ki so ga z leve že pred tem brez dneva izkušenj s sojenjem postavili za vrhovnega sodnika.

V drugem poskusu, ker so se prvič v Levici ušteli. Mislili so, da bo glasov za Gorkiča dovolj brez njih. Pa je padel. A sodni svet je vztrajal pri istem kandidatu brez ponovitve razpisa, ker (jim) je bilo jasno, da gre za napako, ko je vse že dogovorjeno med prijatelji.

In v drugo je bil Gorkič le izvoljen. Neodvisno sodstvo.

Izvolitev za vrhovnega sodnika je bila bolj sporna kot poznejša za ustavnega sodnika, kar je Gorkič postal nedavno. Za ustavne sodnike namreč sodna kariera ni nujna. So pa za oboje koristni dobri odnosi s pomembnimi in vplivnimi odvetniškimi družinami in politiki.

In udarjanje čez šefa opozicije Janeza Janšo.

Je pa ta teden Aleksander Čeferin zanikal, da bi imel pomembno vlogo v slovenski politiki in to s pojasnilom, da za to nima časa. Se pa – kot po čudežu – pojavi v medijih vedno v pomembnih trenutkih in na pravi strani. Za Delo je o tem, kdo širi zgodbe o njegovem vplivu, povedal: “To so ljudje, ki mislijo, da imam tako nepomembno službo, da imam čas za vsakodnevno ukvarjanje z nekimi koalicijami, s sestavljanjem vlad, nadzornih svetov, da imam interese v nekih podjetjih – seveda kot običajno brez dokazov, a sliši se lepo. Gotovo pa je lepo, da me postavljajo v družbo prvega predsednika Slovenije.”

V družbo prvega predsednika ga je postavil Bojan Požar, ki je kot povezano skupino opisal Milana Kučana, Roberta Goloba, Aleksandra Čeferina in Zorana Jankoviča. S kratico Mraz. Njihov cilj pa je, seveda, ohraniti oblast.

Imajo pa težko delo, ko poskušajo slabe rezultate v raziskavah javnega mnenja, ko Svoboda krepko zaostaja za SDS, Levica pa z Vesno še v parlament ne bi prišla, preobrniti, da bi ohranili oblast in s tem moč in denar.

Povezav večinoma ne skrivajo. Golob se po vzoru Dominike Švarc Pipan tudi javno postavlja z Jankovićem in Kučanom. Se pa nedavno pred ljubljanskimi uradniki Golob in Janković nista tako tesno objemala kot se je z Jankovičem Švarc Pipanova. Bilo bi tudi neobičajno. Za Jankovića je pač znano, da se rajši stiska z ženskami.

Okoliščine, da bi preobrnili rezultat, pa so težke, čeprav ima Svoboda veliko denarja iz mesečnih dotacij iz državnega proračuna, ki so si jih močno povišali in čeprav deli proračunske bonbončke kot da denar pada z neba.

A vseh volivcev ni mogoče kupiti. Še posebej, ker podatki o gospodarski rasti v zadnjem letu vladanja kažejo močno navzdol kljub velikanskim državnim posredovanjem, minus državnega proračuna pa gre v nebo. Celo uradni. Slaba popotnica so tudi izgubljene evropske volitve in dva referenduma zapored, še posebej zadnji o državni pomoči pri samomorih, kjer so računali na prepričljivo zmago, pa so jim načrte prekrižali zdravniki, ki so se javno uprli nestrokovnim rešitvam.

Tudi pomoč vseh največjih medijev ni pomagala. Kar je bilo svarilo in pretres pred volitvami. Vse čistke v medijih in zalivanja z denarjem niso pomagala. So tako vplivni kot trdijo?

A bitka bo do zadnjega trenutka in uporabljeno bo vse, kar bo mogoče, in zaradi tega je tudi razpise čez novo leto v energetiki, kjer so na najpomembnejši položaj na vrh GEN-Energije ravno postavili teto Tine Gaber Nado Drobne Popovič, pametno pozorno spremljati.

Marca pa bomo odločili, ali so nenadni zimski regresi in vsi druge oblike kupovanja volivcev v zadnjem hipu, skupaj objemi z Zoranom Jankovičem in pomoč lobija MRAZ, s Čeferinom ali brez, recept za zmago ali le za še hujši poraz.