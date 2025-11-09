(KOMENTAR) Streli v hrbet policistom

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po obljubi poglavarjev Romov poveljnici naše vojske Nataši Pirc Musar, da bodo začasno prekinili streljanje z avtomatskim orožjem in po razglasitvi predsednice v DZ, da smo vsi krivi za smrt Aleša Šutarja, je vlada sporočila, da so pripravil omnibus zakon poimenovan po Šutarju, ki bo s spremembo kupa zakonov rešil vse težave.

Zgodilo se je skoraj hkrati, ko so pravniki v parlamentu opozorili, da je kršenje ustavne ureditve že prejšnji omnibus zakon, s katerim vladne stranke podarjajo predvolilni regres javnemu sektorju, precej nižji dodatek upokojencem, ki so ga prej že dodelili z drugim zakonom in ugodnosti samostojnim podjetnikom, ki so jih pred leti sami ukinili.

Hkrati je vlada angažirala vojsko za pomoč policiji pri nadzoru meje. S tem ukrepom je prejšnja vlada uspešno zmanjšala število migrantov, zdaj vladajoče stranke so temu takrat odločno nasprotovala in ob prevzemu oblasti mejo “odprle”.

Nenadoma smo zdaj priča še enemu prevalu. Le da v času te vlade policisti ne ustavljajo migrantov in jih tudi zdaj ne bodo. Prevažajo jih v Ljubljano. Na vaše stroške jih bo zdaj, tako je razumeti, še vojska.

Da z omnibus skrpucali kršijo ustavo, vladajočih ne moti. Bližajo se volitve in pomembno je le, da ustvarijo vtis učinkovitosti, ker jim pred volitvami slabo kaže. Logika je: za vas se trudimo tako zelo, da kršimo celo ustavo. Za dobro ljudi v brezpravje. Zdaj bi na ta način rešili še problem, da Romi vse bolj ropajo in mlatijo ljudi, ki jih nihče ne ščiti.

Mimo prava nad brezpravje.

Policija že dolga leta poroča, da ropajo, tepejo in streljajo občani. Nikoli Romi. Tega ni. Uradno. Ne smejo povedati. Prepovedali so jim.

Tudi ukrepajo policisti in oblasti ne.

Niso že poleti, ko so mladci iz vrst Strojanov na njivi krompirja zmlatili več kot 70 letnega ljubljanskega kmeta Antona Čemažarja in so po Dolenjskem tudi že odmevali streli z avtomatskim orožjem.

Kalašnikovih in podobnega Romom takrat niso pobrali. Tudi v zadnjih tednih ne.

V petek, ko so v vladi pisali najnovejši omnibus zakon Šutar, sta pred zdravstvenim domom v Kočevju dva Roma zmlatila dijaka, ker bi ju naj grdo gledal. Končal je na urgenci in izgubil najmanj en zob. Je pa preživel.

To niso izredni dogodki. Vrstijo se. Le obveščeni o njih niste. Podobno vam prikrivajo veliko število posilstev ilegalnih migrantov. In sicer tatvin in tega, kar še zagrešijo.

Ne smete vedeti. Nimate pravice biti obveščeni.

A se izve.

Nazadnje se je razvedelo, ko je skupina Romov zmlatila Čemažarja. Manjši mediji, ki jih na vso moč preganja poslanka vladne Svobode Tamara Vonta s koalicijsko preiskovalno komisijo, so podrobno poročali, kako so očaka na njivi krompirja zmlatili trije Romi, četrti pa je v neregistriranem avtu čakal in to iz skupine, ki jo je v Ljubljano pripeljal Zoran Janković in jim podaril posest ob Savi.

Primer Šutar je nadaljevanje, le da zdaj posledica ni bil le polomljen obraz ali zobovje.

Smrt.

Trditev Nataše Pirc Musar, da smo za dogajanje vsi krivi, je bila usluga vladi pred volitvami in izmikanje osebni odgovornosti predsednice republike. Vsa država ve, da je Robert Golob izvedel več političnih čistk na vrhu notranjega ministrstva in policije in da je nastavil Senada Jušića za generalnega direktorja policije po sistemu, da ni važno, če je pismen, važno je, da je naš. Na koncu je moral Jušić odstopiti, ko je celo sodišče to ugotovilo.

Če oblast za šefe najpomembnejših sistemov namesto najboljših namerno nastavlja nesposobne, ima to posledice.

Predsednica republike pa je o tem tiho. Čistke v medijih, kjer smo bili priča podobnemu fenomenu, je celo podpirala.

Nezaupnico policiji je Golob podelil že, ko si je ustanovil lastno varnostno službo, ker običajno vladno policijsko varovanje funkcionarjev za njega ni bilo dovolj dobro. To posebno zasebno varovanje je razširil še na Pirc Musarjevo, ki nam danes sporoča, kako smo vsi krivi za to, da policija ne zagotavlja varnosti običajnim ljudem.

In to v položaju, ko pa ti isti oblastniki preganjajo policiste, ki pa so skrbeli za varnost v preteklosti v času nasilnih protestov proti ukrepom za omejitev epidemije Covida. In tvegali svoje zdravje in življenje. Ko so na njih letele kamnite kocke in eksplozivni material. Za tistimi nasilnimi protesti so bile zdaj vladajoče stranke.

Ravno te dni so se pred sodnikom Markom Beovičem zaradi obtožbo tožilke Mojce Gruden branili policisti Gregor Sukovič, Peter Kovač, Rok Jerman in Vojko Mlakar, ker so po ukazu uporabili solzivec. V medijih smo, ko se je dogajalo, poročali, da je bil nekdanji policist Zoran Stevanović, ki je bil ena zvezd teh protestov, takrat priprt. Tožilka trdi, da so solzivec policisti uporabili neupravičeno, ker javni red in mir nista bila dovolj ogrožena za ta ukrep. A vsi vemo, da so postopek in ocene tožilke posledica menjave oblasti in da gre za politični proces vladnih strank proti policistom, ki so opravljali težko in nevarno delo. Na nasilnih protestih, ki so se takrat vrstili, so bili številni policisti poškodovani. Pa tudi posamezni novinarji. Zaradi solzivca nobenih resnih posledic ni bilo med aktivisti danes vladnih strank.

Proces proti policistom poteka, ko so skrbeli za varnost in red ob vrhu EU, ko je bila ogrožena celo varnost tujih državnikov, ki so bili takrat pri nas. Na obisku so bili predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, nemška kanclerko Angela Merkel, francoski predsednik Emmanuela Macron, madžarski premier Viktorja Orbana… Da jih omenim le nekaj…

Sedanja vlada, ki je po prevzemu oblasti izvedla večkratne čistke vrha policije, je javno zahtevala dodatne preiskave in ukrepanje proti policistom, ki so se trudili zagotoviti varnost. Najvišji predstavniki vlade pa so se slikali z voditelji nasilnih protestov. Z Zoranom Stevanovićem, pa tudi Jašom Jenullom, Niko Kovač…

Robert Golob je sprejel Zorana Stevanovića, organizatorja nasilnih protestov, po katerih sedanja vlada preganja policiste

Sporočilo policistom vsega tega je bilo in je preprosto: za skrb za varnost ljudi nimate zavarovanega hrbta. Obratno. Streljamo vam v hrbet. Nepomemben drobiž ste za nas velike.

To, kar vidimo, so le posledice.

Šutarjev zakon tega ne bo odpravil.

In nismo vsi krivi.

Tisti so, ki imajo oblast in napak ravnajo.

Če svojih napak nočejo videti, jih tudi popraviti ne morejo.