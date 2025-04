(KOMENTAR) Spisek slovenske elite

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

Iz Zpiza sem ta teden presenetljivo brez zapletov dobil spisek prejemnikov privilegiranih pokojnin z zneski za leto 2023 in izvedeli smo, da Svetlana Makarovič tisto leto dobila 19.774 dodatka k pokojnini za zasluge.

Dobiva ga že 25 let. Dodeljen ji je bil v času vlade Janeza Drnovška, ki je razdelil stotine takšnih privilegijev. Poznejše vlade so bile veliko bolj skromne. Če prejemek Makarovičeve zmnožimo s časom prejemanja, je doslej dobila pol milijona evrov privilegija ob očitno bolj skromni pokojnini, za katero v času umetniške kariere ni veliko plačevala. Vsako leto, kar je upokojena, je dobila dodatka za dve tretjini zneska, ki ga za nagrado dobijo Prešernovi nagrajenci, ta znaša 30.000 evrov. Ali skoraj dve nagradi Prešernovega sklada, ki znaša 10.000 evrov. Po novem zakonu, če ga na referendumu ne zavrnemo, bo Makarovičevih še veliko. Nje se pa ne tiče. Nič ji nov zakon in referendum ne bo dal ali odvzel. Dodaten fenomen, ki kaže, kakšno oblast imamo, je, da tudi po njenem primeru vidimo, da država dodeljuje privilegije obratno sorazmerno vplačanemu v pokojninski sklad. To je tudi logika zakona, ki je na referendumu. Ko nekdo dobil Prešernovo nagrado, se mu sploh ne bo več splačalo prispevati v pokojninski sklad. V vsakem primeru bo dobil trenutno mesečno več kot tri tisoč evrov neto pokojnine in dodatka.

Denar na denar na denar

Vse to kaže, kako so politično dodeljeni privilegiji izven pameti. Zdaj jih poskušajo v še višjih vsotah uzakoniti za še več kulturnikov kot doslej. In to kot iztožljivo pravico. Kar doslej niso bili.

Propaganda, ki jo ob tem spremljamo, je pa tudi najbolj prozorne vrste, kar sem jih videl v življenju. Vladam Janeza Janše zdaj vladajoči očitajo, da bi naj podelile največ teh privilegijev. Tri vlade, ki jih je vodil, v seštevku okoli dvajset. Drnovškove so jih desetkrat več. Samo zadnjih sedem let pa so leve stranke s posebnim Vifanovim zakonom razdelile sto “bombončkov” športnikom in športnim funkcionarjem, ki privilegije dobivajo tudi še po starem zakonu iz socializma.

Te svoje delitve gladko zamolčijo.

Plačila Makarovičevi so posebej zanimiva, ker ji je Asta Vrečko leta 2023, ko je ta od davkoplačevalcev dobila 19.774 privilegija za politične zasluge k pokojnini, mimo zakona izplačila še 8.346 evrov denarne nagrade, ki se ji je Makarovič nepreklicno odrekla pred desetletji, ko je zavrnila Prešernovo nagrado, ker ni želela biti na odru s patrom Markom Rupnikom, ki je nagrado dobil za mozaik v papeževi kapeli Redemptoris Mater v Vatikanu. In drugod. Velikanskemu pokojninskemu privilegiju, ki ga je dobila že pred dogajanjem, se takrat seveda ni odrekla.

Ko se je razvedelo, da Rupnik ni bil svetnik z nunami, si je pa Makarovičeva po desetletjih nenadoma premislila in zahtevala še denar, ki se mu je pred desetletji protestno odrekla. In Vrečkova ji je naš denar podarila. Povsem mimo zakona. Ker sta frendici. Politično. Makarovičeva je kot politična aktivistka skupaj z drugim državno financiranim umetnikom Zlatanom Čordićem pred volitvami aktivna na politkolesarskih protestih, ki so sloveli po sovražnem govoru in skrajnih nizkotnosti, soorganizirale pa so jih danes vladajoče stranke, tudi stranka Levica Aste Vrečko. Ministrica je poplačala propagandne usluge. Tudi Čordić je bogato državno financiran. In še številni podobni umetniki, za katere drugod po Zahodu velja trg.

V Evropi ni države, ki bi podobno brezsramno razmetavala javni denar.

Podatke o višini izplačanih privilegijev za leto 2023 sem dobil presenetljivo hitro v primerjavi s prvim poskusom, ko sem prosil le za imena prejemnikov za leto 2022 brez zneskov, a so mi iz vlade odgovorili, da teh podatkov nimajo, iz ZPIZ pa, da naj vprašam vlado, ker ona podeljujejo ta darila. Šele informacijska pooblaščenka je, ko sem se pritožil, dosegla, da je javnost izvedela komu se vse doplačuje za zasluge k pokojninam in tudi, katerim podedovane dodatke, ki jih podeljuje kar ZPIZ.

Ti so še dodatna slovenska posebnost.

Boris Novak dobil, a ne dobi

A podatkov tudi zdaj še nisem dobil za leto 2024, za katerega na ZPIZ pravijo, da podatki še niso dosegljivi. Na spisku za leto 2024 bi bili tudi že srečneži, ki jim je privilegij dodelila vlada Roberta Goloba. In izvedeli bi, koliko na letni ravni dobi Borisa A. Novak, ki mu je dodatek vlada dodelila 13. julija 2023. Nekoliko nelogično je, da ga ni že na spisku prejemnikov za leto 2023. Odločba, po kateri bi moral dodatek dobivati od oktobra 2023, je takšna:

Ni pa še vse jasno po odgovorih ZPIZ o avtomatskih dedovanjih privilegija, ki jih zakon iz časov socializma ne vsebuje. Zahteval je, da mora tudi o dodelitvah družinskim članov odločati vlada in imena srečnežev objaviti v uradnem listu. A jih mimo javnih objav že dolgo dodeljuje kar ZPIZ. In to po avtomatizmu. Ni čisto jasno, ali po reformi ZPIZ-2 iz časov druge vlade Janeza Janše, kar so mi sporočili iz vlade, po ZPIZ-1 iz časov vlade Antona Ropa. Ali pa se je po tihem tako delilo celo že prej.

Podedovani dodatki revolucionarjev

Je pa gotovo, da je s temi dedovanji privilegijev velik problem in po številu posebej izstopajo udeleženci NOB, narodni heroji in nosilci Partizanske spomenice. V ZDA je umrl zadnji vojak, ki je sodeloval v napadu na Normandijo. Naši partizani so bolj trdoživi. Še 628 jih dobiva pokojnine. Več kot tri tisoč oseb pa prejema podedovane privilegije borcev in revolucionarjev iz druge svetovne vojne. Ki se je končala pred 80 leti.