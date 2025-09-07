(KOMENTAR) Milijarda minusa za volilne poroke

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Milijardo minusa je v osmih mesecih uspelo pridelati vladi in to kljub temu, da viša davke in uvaja nove prispevke, ki jih morajo plačevati celo upokojenci.

Ta uspeh je ta teden razkril fiskalni svet. Da si boste predstavljali: milijarda pomeni, da so vsakemu državljanu ob visokih davkih in prispevkih vzeli še 500 evrov, ki jih bo plačal v prihodnosti. Po volitvah. Do takrat se bo vsota še povišala. Krepko. Ker bodo prišli še dodatni računi za višanje plač funkcionarjem in celotnemu javnemu sektorju, nalivanja denarja za nevladnike, nakupov nepremičnin, ki jih nihče ne rabi in za vse druge dosežke.

Se je pa vmes naš šef vlade Robert Golob poročil in tja je prišel vrh nomenklature. Ob Zoranu Jankoviću, ki je vodil obred, presenetljivo ni bilo opaziti Milana Kučana. Ki je politik bolj starega kova. Ni menjal žene. Doslej. Je pa prišel Tomaž Subotič, podjetnik iz Češke, ki je Golobu in Tini Gaber posojal hiško v Istri, premier pa ga je nastavljal na pomembne položaje v zdravstvu in mu omogočal dodaten vpliv v državnih podjetjih. In posle. Dokler se ni po nesreči razvedelo. Tam je bil tudi Franjo Bobinac, ki mu še kar ni uspelo prodati športne loterije podjetjem iz Češke blizu POP TV, ker se je tudi razvedelo.

Prišel pa je tudi Janez Škrabec, za katerega so se mediji ravno razpisali, kako bi naj menda skorumpiral NSi, a tega mediji niso nič preverjali. Tudi pri drugih podjetnikih, ki bi naj plačevali, kar bi ne smeli, niso nič preverjali.

Cilj je bil le črniti opozicijski stranko in ne točna in preverjena zgodba. Z novinarstvom to nima zveze.

Razlog za takšne usluge pa je preprost. Golob je odprl pipico vašega denarja proti največjim medijem in še bolj jo namerava. Depolitizirani RTVS je z novim letom zagotovil dodatnih deset milijonov s povišanjem prispevka, ki ga moramo vsi plačati. Čez počitnice pa je v proračunu za RTVS našel še deset milijonov za programe narodnosti. Ta teden smo neuradno izvedeli, da bi naj še tri milijone dodatka letno padlo tudi POP TV iz Telekoma, kjer so z deset na skoraj 13 povišali plačilo za predvajanje programov Pro plusa.

S Telekoma bi se naj upirali, a je odločila višja sila. Šef vlade, kamor bi naj posredovali. Govoric o tem nobena stran ni zanikala.

Odgovarja pa Golob na vprašanja novinarjev, ki jih sam ne plačuje in ne obvladuje, itak ne. Lastniki iz Češke pa imajo vpliv in moč. POP TV pa pred volitvami tudi.

Z medijskim zakonom, ki so ga vladne stranke potrdile ta teden, pa so dodatne milijone obljubili tudi tisku. Niso jih pa še dali. Sprejeli so celo posebno dopolnilo, da bodo lahko podarjali milijone letno tudi za daljše obdobje. Tudi za mandat prihodnje vlade. Denimo, za digitalizacijo časopisov, ki so že desetletja povsem digitalizirani.

Zakon, ki so ga potrdili vladni poslanci, omejuje svobodo govora in tiska, iz financiranj države izključuje majhne, kar so praviloma novi mediji. Tiste neodvisne. Glavni cilj je financiranje tistih, ki imajo monopole in delajo za vlado. Saj veste: Delo, Mladina, Dnevnik…

Že doslej je bilo tako. Poslej bo še bolj.

A večina medijev bo branila ta zakon, čeprav vedo, da je skrpucalo na vseh koncih, ki so ga razsuli strokovnjaki, pa tudi zakonodajno pravna služba parlamenta.

A z njim ogromno denarja dobijo od vseh vas. In tega ne smejo kritizirati.

Da bodo vladni inšpektorji z visokimi globami udarjali po urednikih in novinarjih, če bodo ti preveč kritični, je za te novinarje malenkost glede na plačilo v milijonih. In tistim, ki dobivajo velikanske vsote od te iste države ne bo težko plačati glob, če jih pomotoma kdaj doletijo.

Dilema opozicije bo, ali se splača v takšnem položaju pred volitvami zaostriti z referendumom.

Mediji imajo vpliv in v tem primeru močan finančni interes, da v kampanji pomagajo Golobu in vladnim strankam. In si napolnijo žepe. Dolgoročno.

To bo tudi mobiliziralo za volitve.

V koaliciji so velikodušnost, ki so jo dodatno uzakonili ta teden, opisali tako: “Z amandmajem v drugi obravnavi je bilo določeno tudi, da so finančne podpore shem državnih pomoči iz drugega odstavka večletne, s čimer bo medijem zagotovljeno učinkovitejše načrtovanje in izvajanje projektov ter načrtovanje ambicioznejših projektov, ki imajo dolgoročne rezultate. Težava omenjenih finančnih podpor oziroma državnih pomoči pa je v tem, da slednje kljub dejstvu, da bodo zagotovljene za nekaj let, niso opredeljene kot sistematične in neprekinjene, kar velja za ustvarjanje programskih vsebin. Zato se s tem amandmajem v okviru 13. člena novega zakona o medijih omogoča, da Republika Slovenija za uresničevanje javnega interesa na področju medijev s proračunskimi sredstvi za medije, zagotovljenimi pri pristojnem ministrstvu, tako kot v primeru financiranja že omenjenih programskih vsebin, zagotavlja sistematično, kontinuirano oziroma nepretrgano in s tem stabilno finančno podporo/pomoči tudi za digitalni prehod tiskanih medijev in za digitalne medije.”

Umetnost kupovanja volitev.

Veselje ne bo nujno enako med ljudmi, ki bodo to morali plačati. Kot že zdaj morajo plačevat številne medije. Obvezno.

A kaj je teh nekaj milijonov letno v primerjavi z milijardo minusa, ki jo je vlada naredila v osmih mesecih?

Da bo lažje razumeti, osem milijonov letno, kar je ena od vsot, o kateri se govori, da jo bodo delili, je za medije veliko denarja. Malo pa v primerjavi z milijardo minusa.

Z manj kot osmimi milijoni je Stojan Petrič kupil celo Delo. Za pol manj so Madžari kupili Planet TV.

Država pa že plačuje množice novinarjev. Vseh dva tisoč zaposlenih na RTVS plačujemo s prispevkom in še dodatno z nakazili iz proračuna, na STA država z mesečnimi nakazili okoli 200.000 evrov tudi plača praktično vse novinarje. Kakšnih sto.

Po novem bo še večino v svojih medijih, za katere na levi računajo, da jih bodo pomagali rešiti na volitvah.

Kjer pa jim po raziskavah javnega mnenja kljub milijardi minusa, vsem nakupom in darilom in celo poroki za zdaj slabo kaže.