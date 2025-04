(KOMENTAR) Lokalna policija – pogojni “da” Poklukarju

Piše: dr. Vinko Gorenak

Notranji minister Boštjan Poklukar je pred dnevi nekoliko presenetil z izjavo, da Slovenija, namesto mestnih in občinskih redarstev, potrebuje lokalno policijo, na katero naj bi prenesli več nalog, kot jih imajo danes mestna in občinska redarstva.

V mojih dosedanjih zapisih, ki so se nanašali na notranje ministrstvo in policijo, Boštjan Poklukar je namreč notranji minister, sem bil do njegovih stališč in predlogov, načeloma kritičen. Ob omenjenem njegovem predlogu pa nisem, kljub temu, da je ob njegovem predlogu, morda bolj odmevalo na desnem kot levem politične polu. Mnogi so namreč zastrigli z ušesi, češ lokalnim šerifom tipa ljubljanski Jankovič ali mariborski Arsenovič, pač ne moremo dovoliti, da bi imeli svojo policijo.

Toda temu ni čisto tako. Poklukarjev predlog je sicer povsem nedodelan, ni čisto jasno kaj ima v mislih, kake naloge naj bi opravljali bodoči lokalni policisti, kako izobraženi naj bi bili, kdo jih bo nadziral, kdo jih bo plačeval, kdo jih bo usmerjal, kake uniforme bodo imeli in podobno.

Če smo realistični in snamemo strankarska politična očala, pa je pogled na realnost precej bolj jasen. V Trstu, Gradcu ali Celovcu, tako kot v večini drugih evropskih mest imajo lokalno policijo. Nobenega razloga torej ni, da naših mestnih in občinskih redarjev ne bi smeli preimenovati v lokalne policiste. Povsem drugo vprašanje pa je, kake naloge naj bi opravljali bodoči lokalni policisti, kako izobraženi naj bi bili, kdo jih bo nadziral, kdo jih bo plačeval, kdo jih bo usmerjal, kake uniforme bodo imeli in podobno.

Na ta vprašanja bom skušal odgovoriti v nadaljevanju. Že pred več kot 20. leti sem sodeloval v neki delovni skupini, ki se je ukvarjala s temi vprašanji. Takratno stanje je bilo tako, da redarji niso imeli nobenih pooblastil, razen tega, da so dajali splošne informacije, našim ljudem, zlasti pa turistom. Velike razprave so se odvijale takrat, zlasti predstavniki uniformirane policije so krčevito nasprotovali kakršnemukoli prenosu pooblastil na redarje, češ da so za to poklicani le in samo oni.

Današnje stanje pa je vendarle tako, da imajo redarji določena pooblastila, podobna tistim, ki jih imajo policisti. Nič nenavadnega ni več, če vas redarji kaznujejo za napačno parkiranje, nič nenavadnega ni več, če po pošti dobite globo za prekoračeno hitrost vašega vozila in podobno. Tega smo se že navadili.

Toda današnje stanje na tem področju je še vedno več ali manj kaotično, zlasti pa neprepoznavno in nerazumljivo ne le za tujce ampak tudi za naše državljane. Nobenega razloga torej ni, da ne bi udejanili Poklukarjev predlog tako, da bi vse mestne in občinske redarje v Sloveniji preimenovali v lokalne policiste. Prav bi bilo, da bi z zakonom poenotili zunanji izgled njihove uniforme, ki bi morala biti seveda povsem prepoznavno drugačna od tiste, ki jo imajo državni policisti. Zakon bi moral natančno določiti naloge, ki jih poleg državnih policistov, prvenstveno opravljajo lokalni policisti. S tem bi bili državni policisti seveda precej razbremenjeni in bi se lahko ukvarjali z zahtevnejšimi nalogami.

Vidite kar razlog, da trka dveh avtomobilov na parkirnem prostoru ali prometne nezgode z materialno škodo brez telesnih poškodb ne bi mogli obravnavati lokalni policisti, tako kot to počno tisti v Trstu, Celovcu ali Gradcu? Vidite kak razlog, da bi se morali državni policisti ukvarjati s tatom, ki so ga prijeli varnostniki v veleblagovnici in so mu odvzeli ukradene stvari? Ne, s tem se lahko ukvarjajo tudi lokalni policisti. Če vam danes cestni delavci z rdečo ali zeleno zastavico dajejo prednost ali vas ustavijo ob gradbenih delih na cesti, lahko to počno tudi lokalni policisti. Če danes take ali drugačne prireditve varujejo gasilci, lahko to počno tudi lokalni policisti in še bi lahko naštevali.

Povsem drugo vprašanje pa je izobraževanje in znanje lokalnih policistov. To bi moral predpisovati zakon za vse lokalne policiste v Sloveniji, izvajati pa bi ga moralo notranje ministrstvo. Še važnejše pa je vprašanje nadzora nad izvajanjem dela lokalnih policistov. To nikakor ne more biti v pristojnosti lokalnih šerifov tipa Jankovič ali Arsenovič. To mora biti v pristojnosti notranjega ministrstva. Tudi plače lokalnih policistov mora enotno za celo Slovenijo določati zakon.

Seveda se sprašujete zakaj potem lokalna policija in kakšne pristojnosti naj imajo lokalne oblasti, oziroma občine. Stvar je dokaj občutljiva in v tej fazi si nikakor ne moremo dovoliti neke vrste lokalnih šerifovskih oblasti na tem področju. Njim mora biti prepuščena organizacija delovanja lokalne policije, število lokalnih policistov, intenziteta dela glede na lokalno problematiko, pa tudi financiranje opreme in plač lokalnih policistov.

Na ta način bi bilo mogoče dokaj realistično uresničiti Poklukarjev predlog, ki bo tako ali tako doživel največ nasprotovanja v uniformirani policiji. Hkrati pa bi se Slovenija na tem področju približala drugim državam Evrope.

Vir: blog