(KOMENTAR) Dva odstopa nista dovolj – oditi morajo vsi, ki so gledali stran

Piše: Aleksander Vodeb (Moja Dolenjska)

Tragedija, ki je v soboto dodobra pretresla Novo mesto in ga s smrtjo nedolžnega očeta dveh otrok zaznamovala za vedno, ni samo posledica nevestnega in nasilnega posameznika, temveč je tudi posledica večletne ignorance države do problematike, na katero ljudje z Dolenjske, kočevsko-ribniškega, Posavja in Bele krajine opozarjajo že več let. Poskusi prepričati odgovorne v Ljubljani, da so težave resne, da brez ustreznih zakonskih rešitev in da v ozadju ne gre za sovraštvo, ampak željo po reševanju stvari, so bili številni. A regija, kjer živi 250.000 ljudi, je zaman čakala, da se bodo odgovorni zganili. Namesto ukrepov so ljudem delili prazne obljube, ignoranco in sprenevedanje.

Ko so prebivalci in župani 11 občin sami vzeli pobudo in zbrali več kot 31.000 podpisov za vložitev štirih zakonov, ki bi sistemsko reševali romsko vprašanje, so bili mnogi prepričani, da se bodo stvari končno premaknile, a Golobova koalicija je vse rešitve brez premisleka, predvsem pa brez sramu zavrnila. Pri tem so jim pomagali celo nekateri dolenjsko-posavski poslanci. Vse skupaj so zavrnili po hitrem postopku – kot da so vsa nadlegovanja, nasilje in strah, ki ga ljudje v tem delu države doživljajo vsak dan, nekaj nepomembnega.

In zdaj, ko je zaradi neukrepanja umrla nedolžna oseba, se skuša vlada oprati z dvema odstopoma – dveh ministrov. Kot da bi to lahko izbrisalo tri leta in pol popolne nedejavnosti, molka in politične ignorance. To ni prevzem odgovornosti – to je poskus bega pred njo.

Odstop Poklukarja in Katičeve, to si upam trditi, ne bo prineslo ničesar, če v vladnih vrstah ostanejo tisti, ki so vse to dopustili. Če ostane premier Robert Golob, ki je leta mirno gledal stran, kako so njegovi poslanci blokirali zakone. Če ostane Luka Mesec, ki bi moral biti koordinator za romska vprašanja, pa se je očitno bolj kot s tem ukvarjal z vsem drugim.

Zato je jasno: če ima ta vlada vsaj kanček dostojanstva, mora oditi v celoti. In to brez izgovorov, da je treba zdaj stopiti skupaj. Ko so župani več let odgovorne moledovali, naj vendarle nekaj storijo, in ko smo jih na to opozarjali tudi mediji, jim politična enotnost in sodelovanje nista bili pomembni, zdaj pa bi se kar naenkrat izgovarjali na to.

Jutri ob 17. uri bo na Glavnem trgu v Novem mestu potekal veliki shod. To ne sme biti le še protest – to mora biti glas vseh ljudi na Dolenjskem, kočevsko-ribniškem, Posavju in v Beli krajini, ki morajo jasno zahtevati, da vsi odgovorni prevzamejo svojo odgovornost in da se država končno zbudi. Samo pritisk množic lahko namreč odgovorne prisili, da se bodo začele stvari premikati v pravo smer.

To smo dolžni Alešu Šutarju, našim otrokom, navsezadnje pa tudi sami sebi. Že danes je namreč lahko na mestu Acota kdorkoli od nas. To ni strašenje, ampak kruta realnost!