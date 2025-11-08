Koliko Palestincev bo tokrat vladi pobegnilo iz zdravljenja?

Piše: Spletni časopis

Osem pacientov in osem spremljajočih družinskih članov bo za vlado nekdanji predsednik Danilo Turk preko svoje Fundacije v Slovenijo pripeljal iz države Palestine, je ta teden sporočila vlada.

Zapisali so: “Evakuacijo pacientov in njihovih družinskih članov bo v začetku novembra izvedla Fundacija Danila Türka prek Jordanije. Konec zdravljenja oziroma rehabilitacije pacientov je predviden konec leta 2025, ko bodo osebe zapustile Republiko Slovenijo.” Iz vlade so zatrdili še, da ne bo finančnih posledic za proračun, ker celotne stroške prevoza, namestitve in zdravljenja plača Türkova fundacija.

Pred letom sem poročal o podobni pomoči, ki se je razpletla drugače od enakih napovedi takrat. Trije spremljevalci in trije otroci iz Gaze, ki so jih v Slovenijo na zdravljenje pripeljali Robert Golob (Svoboda) in Tanja Fajon (SD) s pomočjo Türka, so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih preselili v azilni dom v Logatcu. En otrok in mati sta izginila neznano kam. Vse to še preden se je končalo zdravljenje. To je pokazalo, da je v vsaj delu primerov šlo bolj za pomoč pri ilegalni migraciji v Evropo in ne nujno zdravstveno pomoč. Na posnetku so Türk, Golob in Roman Jakič, ko so otroke in njihove spremljevalce pred letom pripeljali v rehabilitacijski center Soča v Ljubljani, kamor so nekdanjega poslanca LDS, pozneje pa SAB Jakiča tik pred tem politično nastavili za direktorja.

Danilo Türk, Robert Golob, v ozadju Roman Jakič Foto: Daniel Novakovič/ STA za KPV

Ko sem opozoril na zlorabo inštituta pomoči sem lani iz zasebnega Zavoda Oštro, ki so mu vladajoči le iz ministrstva za javno upravo namenili 140.000 evrov (financirali pa so ga že prej in ga tudi na druge načine), dobil prošnjo za pojasnilo o poročanju o tem dogajanju.

To je bilo vladno financiran pritisk na svobodno poročanje. “Zmotila” je vladno financirani zasebni zavod moja kritika vladajočih politikov, ker sem zapisal tako: “Otroke in spremljevalce so v Slovenijo pripeljali iz Egipta. Kot kaže številni veliko zdravstvene pomoči niso potrebovali in je šlo bolj le za preprostejši prevoz v Evropo.”

S tem, da so se slikali v Soči, kako pomagajo otrokom, so si naši politiki propagandno nabirali točke. Moje pisanje pozneje pa ni bilo v skladu z njihovimi propagandnimi cilji in jih je prizadelo. Sami se niso branili pred kritikami. Ne bi bilo prepričljivo. Našli so podizvajalce. Da bi prikrili pritisk.

Na sporno ravnanje Oštra, ki svoje delo za oblast z javnim denarjem prikazuje kot novinarstvo, sem javno opozoril, ker je vredno pozornosti, kako se lažno predstavljajo za novinarje, ko delajo za interese vladajočih politikov, ki jih tudi plačujejo z javnim denarjem. Če bi imeli v Centru Soča, ki ga vodi nekdanji poslanec LDS, PS, in SAB Roman Jakič, lani težave z mojim mnenjem, bi se lahko odzvali in bo njihov odziv objavljen.

Enako velja za vlado, zunanje ministrstvo ali nekdanjega predsednika.

Do danes se niso.

Iz policije redno poročajo o tem, da so državljani Palestine, ki so jo poslanci vladnih strank letos priznali kot državo, med tistimi, ki v našo državo redno vstopajo nezakonito. Tako so iz Novega mesta dogajanje povzeli pred tremi dnevi:

“Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Rakovec, Kapele, Brežice) izsledili in prijeli 33 državljanov Bangladeša, 30 državljanov Egipta, 20 državljanov Nepala, 12 državljanov Turčije, sedem državljanov Afganistana, štiri državljane Maroka, tri državljane Palestine, tri državljane Jordanije, dva državljana Kitajske, dva državljana Gane in državljana Indije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.”

Zasebni zavod Oštro je v lasti Anuške Delić, ki je znana medijska aktivistka vladnih strank proti Janezu Janši in desnici, ki podobno poskuša vplivati na poročanje še v številnih primerih, vladajoči pa to obsežno financirajo.