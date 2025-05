Koga zavaja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije? Avdića prikazujejo kot žrtev nacionalističnih predsodkov, resnično ozadje jih ne zanima

Piše: Gašper Blažič

V teh dneh se je Bošnjaška kulturna zveza Slovenije (BKZS) se je oglasila v zvezi z domnevnim medijskim pogromom nad radijskim voditeljem Denisom Avdićem, ki naj bi bil po njihovo žrtev nacionalističnih predsodkov, pri čemer izrecno omenjajo “medije SDS” Demokracijo in Nova24TV.

Iz samega diskurza njihovega sporočila je mogoče razbrati, kot da so jim pri pisanju sporočila pomagali kar piarovci iz Gibanja Svoboda in Levice. Odziv je namreč politikantski, pa tudi demagoški, saj se jedru problema elegantno izogne, ne omenja vzrokov in posledic, izpostavlja pa namišljene probleme.

Razlogi jih ne zanimajo

No, uvodoma velja spomniti, da jih je najprej zmotil odziv nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je na družbenih omrežjih Denisu Avdiću dodal oznako “primitivec” in namignil, naj se vrne v “rodne kraje” – pri tem pa so zamolčali, zakaj se je takšen odziv zgodil. Namreč, ko se je 16. maja zgodil incident na strehi parlamenta, se je Avdić norčeval iz poslanca Andreja Hoivika. Ob tem velja spomniti, da je Avdić radijski moderator na Radiu 1, ki sicer sodi v medijski imperij Martina Odlazka, gre pa za eno najbolj poslušanih radijskih postaj, zato ima takšno dejanje še večjo težo. Avdićev način je sprožil veliko ogorčenih odzivov, celo nekateri znani levičarski blogerji so se javno distancirali od njegovega odzivanja na Hoivikovo duševno stisko.

Primitivec Denis Avdić se je ob včerajšnji stiski Andreja spet izkazal s podlostjo in zavržnim značajem. Očitno mu smrt ravnatelja,za katero je po besedah ravnateljeve hčere med “najzaslužnejšimi”, ni bila dovolj. Morda je čas,da pobere šila in kopita in se vrne v rodne kraje. pic.twitter.com/tP8IzpYaMc — Aleš Hojs (@aleshojs) May 17, 2025

Prav Avdićev način norčevanja iz Hoivika je tudi odprl “Pandorino skrinjico spominov”. Leta 2014 je namreč Slovenijo pretresel škandal s posnetkom intimnega odnosa ravnatelja mariborske srednje šole in učiteljice matematike, ki so ga domnevno posneli dijaki, ta posnetek je nato zaokrožil po spletu in v medijih. Denis Avdić, voditelj na Radiu 1, je v svojem jutranjem programu “Denis Avdić Show” to zgodbo močno izpostavil, klical naj bi celo ravnatelja po telefonu in se iz njega norčeval, med drugim je omenjal izdajo majice z napisom “Ližem kot ravnatelj” in logotipom jezika. Medijsko poročanje je nato privedlo do ravnateljevega samomora. Hči umrlega ravnatelja Ana Kamenik je kasneje izdala knjigo “Ravnateljeva hči”, v kateri je opisala, kako so “zlobne besede” uničile njenega očeta.

Med reakcijami na Avdićev odziv na “afero Hoivik” pa so bile tudi objave na družbenih omrežjih, ki so od Avdića terjale, naj predstavi svoje finančne prihodke in odhodke, saj se je pojavil sum, da so Avdićeve dobrodelne akcije v resnici prinesle finančno korist le njemu osebno. Do sedaj pojasnil, ki bi demantirala sum zlorabe dobrodelnih akcij, ni bilo, dosedanje medijske objave kažejo, da je Avdić celo lastnik treh nepremičnin.

Bošnjaška kulturna zveza kot transmisija Svobode in Levice

No, sedaj je Avdiću v bran stopila Bošnjaška kulturna zveza Slovenije, ki se očitno obnaša kot koalicijska politična stranka. Hojsa celo obtožuje, da je sprožil val nacionalizma. Zveza kakor opozarja, da gre za ponavljajoč se vzorec »očrnjevalnih kampanj« s strani SDS in njenih medijev, usmerjenih proti javno izpostavljenim slovenskim državljanom bosansko-hercegovskega rodu. Ob tem celo poziva organe k ukrepanju. »Takšna dejanja uničujejo družbeno kohezijo in pluralnost, zato pozivamo pristojne institucije k ukrepanju in sankcioniranju nosilcev sovražnega govora,« so še sporočili iz Bošnjaške kulturne zveze Slovenije.

No, ta poziv bi še nekako razumeli, če ne bi pri tem vso dogajanje zreducirali na nivo nacionalne pripadnosti. Kar je sicer zavajanje. Poudarjajo namreč, da je med drugim medij, ki ga berete, zaradi nacionalne pripadnosti grdo napadel tudi raperja Zlatana Čordića-Zlatka. Prozorno, saj točno vemo, kaj je razvpiti “Zlatko” počel v času prejšnje vlade.

Zanimivo, ob tem tudi konkretno naštevajo komentarje pod našimi članki, ki naj bi izražali nestrpnost do določene etnične skupine. Ob tem bi veljalo spomniti, naj pogledajo, koliko je bilo doslej v spletnih komentarjih izrečenih obsodb, groženj in zmerljivk na račun “janšistov”.

Če smo malce sarkastični, bi omenjeni zvezi lahko predlagali, da v zvezi s tem razišče tudi naše domnevne”nacionalistične” napade na poslanko Natašo Sukić, novinarko Anuško Delić, raziskovalca Vuka Čosića, nekdanjo poslanko Violeto Tomić, režiserja Gorana Vojnovića in navsezadnje tudi na ljubljanskega župana Zorana Jankovića, itd.