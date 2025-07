Koalicijski glasovalni stroj brezhibno deluje: Poklukar ostaja minister tudi po drugi interpelaciji

Piše: C. R.

Notranji minister Boštjan Poklukar, ki je danes že drugič letos v DZ zagovarjal svoje delo, je tudi drugo interpelacijo uspešno prestal. Za njegov odhod je glasovalo 33 poslancev, 45 jih je bilo proti. Da bi interpelacija, ki so jo zoper njega vložil poslanci iz vrst NSi in Demokratov, uspela, bi jo moralo podpreti 46 poslancev.

Predlagatelji so ministru očitali neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev, “problematično reorganizacijo” centra za varovanje in zaščito ter poslabšanje splošne varnosti, še posebej so bili v današnji razpravi kritični do razmer na območjih, kjer živi romska skupnost.

Med očitki so izpostavljali tudi neuspešno spopadanje s kadrovskim primanjkljajem v policiji ter sum prirejenosti javnega naročila helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči za točno določenega ponudnika.

Poklukar je v DZ očitke predlagateljev zavračal kot neutemeljene. Po njegovi oceni so nekateri očitki ne le površni in posplošeni, ampak tudi nevarno zavajajoči. Zagotovil je, da je v obeh mandatih vedno deloval transparentno, zakonito, odgovorno, predano in lojalno.

V bran so ministru stopili v koaliciji, predvsem Svobodi. Da so očitki utemeljeni in bi minister moral oditi, pa so poleg predlagateljev interpelacije prepričani tudi v SDS.

Opozicija je v mandatu vlade Roberta Goloba doslej v DZ vložila skupno 12 interpelacij, od tega dvakrat celotne vlade. Na podlagi teh interpelacij sicer ni bil razrešen še noben minister.