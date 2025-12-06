Koalicija zavrnila predloge za boljši dostop do medicinskih pripomočkov

Na razpravi so bili prisotni tudi vabljeni strokovnjaki in predstavniki uporabnikov, ki so jasno opozorili na slabo dostopnost kakovostnih pripomočkov in na dejstvo, da obstoječi sistem mnoge pušča brez potrebne podpore. Izpostavili so primere nedelovanja ramp in dvigal za invalide na železniških postajah ter omejitve pri dostopu do javnega prevoza, kar kaže na širši sistemski problem. Kljub tem opozorilom je vladna koalicija zavrnila predloge poslanske skupine SDS, ki so bili usmerjeni v olajšanje dostopa do očal, slušnih aparatov in invalidskih vozičkov ter v manjše finančno breme za najranljivejše.

Namesto tega je koalicija sprejela svoje predloge, ki pa ne odpravljajo ključnih težav, na katere opozarjajo uporabniki in strokovne organizacije. Še posebej skrb vzbuja izjava državnega sekretarja pristojnega ministrstva, ki je dejal, da težav ne vidi in da je sistem dobro postavljen. Takšno stališče je v popolnem nasprotju z realnostjo tisočev ljudi, ki se vsak dan srečujejo z ovirami, nedostopnostjo in visokimi stroški osnovnih pripomočkov, ki jih potrebujejo za dostojno življenje.

V SDS menijo, da mora država v času draginje in naraščajoče socialne ogroženosti storiti korak naprej ter zagotoviti bolj pravičen in življenjski sistem dostopa do medicinskih pripomočkov. Ker vsi državljani vplačujejo v zdravstveno blagajno in plačujejo obvezne prispevke, morajo imeti v zameno tudi realno dostopnost do pripomočkov, ki omogočajo samostojnost in polno vključenost v družbo.

Zato so predlagali štiri konkretne ukrepe:

zvišanje deleža povračila ZZZS pri nakupu očal za 20 odstotkov zvišanje deleža povračila pri nakupu slušnih aparatov za 30 odstotkov znižanje starostne meje za pravico do očal s korekcijskimi stekli s 63 na 60 let pregled kriterijev za razvrščanje standardnih in nadstandardnih invalidskih vozičkov ter uvrstitev električnih vozičkov do vrednosti 4000 evrov med standardne pripomočke

“Ti ukrepi niso luksuz, temveč nujni koraki k zmanjšanju neenakosti in k zagotavljanju osnovnih pogojev za dostojno življenje. Naš namen je jasen. Želimo zdravstveni in socialni sistem, ki resnično deluje za ljudi ter jim omogoča dostop do pripomočkov, ki jih potrebujejo za svoje zdravje, mobilnost in vsakodnevno samostojnost,” so jasni v SDS.