Koalicija z blokado dela preiskovalne komisije o Kanalu C0 ogroža čisto pitno vodo

Piše: C. R.

Na današnji novinarski konferenci je predsednica parlamentarne preiskovalne komisije o projektu Kanal C0, poslanka SDS Anja Bah Žibert, opozorila na nedopustno ravnanje koalicije, ki se sistematično izogiba delu komisije in zavrača njene ugotovitve.

»Spomnimo na blamažo pred parlamentarnimi počitnicami, ko je koalicija dobesedno čakala na hodniku, se preštevala, nato pa zavrgla celotno vmesno poročilo – tudi dele, ki so jasno izkazovali odgovornost posameznikov. V poročilu je več kot sto ugotovitev, ki dokazujejo, da je kanal nezakonit, nepotreben, škodljiv in nevaren za zdravje ljudi, obenem pa odnaša milijone davkoplačevalskega denarja,« je poudarila Bah Žibertova.

Poslanka Bah Žibert je dodala, da s tem, ko se poslanci koalicije več ne udeležujejo sej, blokirajo delo preiskovalne komisije in se izogibajo soočenju z odgovornostjo: »Voda nikoli ne bi smela imeti političnega predznaka. Gre za čisto pitno vodo, ki mora biti v interesu vseh državljanov. Namesto tega koalicija beži pred resnico, ker so v zgodbo vpleteni tudi njihovi ministri.«

Poslanec SDS Franci Kepa je dodal, da je odnos koalicije izraz popolne neodgovornosti:

»Gre za pitno vodo – brez katere ni življenja. To ne bi smelo imeti nobenega strankarskega predznaka. Tudi nobenega opravičila ni, da se koalicijski poslanci sej ne udeležujejo. Če so strokovnjaki enotni, da je kanal C0 ekološka bomba in grožnja za zdravje več kot 300.000 prebivalcev Ljubljane, potem mora prevladati odgovornost, ne politični interes.«

Bah Žibertova je napovedala, da bo opozicija skupaj z NSi vložila tretjinsko zahtevo za zaslišanje ključnih prič, med njimi ljubljanskega župana Zorana Jankovića, predsednika vlade Roberta Goloba in odvetnika Klemna Goloba.

»Očitno se koalicija boji teh zaslišanj. Zato še enkrat jasno sporočam: ne guncajte afen, pamet v roke in poskrbite za varnost naših državljanov, ko gre za čisto pitno vodo,« je bila jasna predsednica komisije Anja Bah Žibert.