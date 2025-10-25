Koalicija rešila Maljevca, ko pobirajo denar, oskrbe pa ne zagotavljajo

Piše: Spletni časopis

Z 41 glasovi proti in 29 za so poslanci Svobode, SD in Levice ob 23:43 zavrnili odstavitev ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca (Levica), ki je skupaj s koalicijo dosegel pobiranje prispevka za dolgotrajno oskrbo celo od upokojencev, a te oskrbe tudi po več mesecih še ne zagotavljajo.

Za Maljevca je glasovala le polovica poslancev SD, ostali so manjkali, podobno je manjkalo šest poslancev Svobode. Zaradi tega je bilo za ministra manj kot polovica vseh poslancev. Za odstavitev opozicija sami nima dovolj glasov in tega ni mogla doseči. Za odstavitev so glasovali tudi poslanci poslanske skupine Nepovezani (Demokrati).

“Kdo se dela norca? Kdo na plečih ljudi se v tej državi dela neumnega? Nič ni zastonj. Vsi ti upokojenci, ki bodo, upajmo, nekoč dobili pravico do dolgotrajne oskrbe, ko se bo ta izvajala, so za to plačali.” Tako je proti zagotovilom ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca v interpelacijski razpravi, kako bodo zagotovili zastonj oskrbo, protestirala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec in nadaljevala: “Če ljudem minister laže, da je izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu zastonj, laže v obraz ljudem. To ni zastonj. V državi ni nič zastonj. Vedno nekdo plača in to dolgotrajno oskrbo plačujejo upokojenci, kmetje, samostojni podjetniki, zaposleni v gospodarstvu, zaposleni v javnem sektorju, torej vsi aktivno zaposleni oziroma delovni ljudje. In ni zastonj. Drugače pa, če minister misli, da je to zastonj, potem mi pa naj pove, od kod denar za izvajanje dolgotrajne oskrbe. To je čista laž in da potem reče minister, da gre za obrambo pred linijo kapitala zasebnih podjetij in tako naprej. Sramota. To, kar dela to ministrstvo in ta vlada, je, da na plečih ljudi v stiski pobira prispevek, ne izvaja se pa tisto, kar bi se po zakonu, po časovnici, ki ste si jo vi zadali, moralo.”

Da bodo ljudje brezplačno dobili dolgoročno oskrbo, se je še danes hvalila Levica. Tako: »Tudi sam, ko sem imel 20 let, nisem šel pogosto k zdravniku, pa sem vseeno plačeval zdravstveni prispevek. Ko pa sem potreboval zdravnika, sem vedel, da grem lahko k njemu in da bom pomoč dobil brezplačno. Na enak način postavljamo sistem dolgotrajne oskrbe. Ko jo bomo potrebovali mi ali kdo od naših bližnjih, naj bo to naša mama ali babica, nam ne bo treba razmišljati o globini žepa. To je osnova tega sistema. In mislim, da tudi osnova socialne države.«

Godčeva je o kritikah čez “kapital” in dosežkih vlade pri tem dodala še: “Največji dosežek je bilo novo ministrstvo za solidarno prihodnost. Rečeno je bilo, nič več sredstev, nič več zaposlenih. Da ne bomo o tem, koliko je zaposlenih. Od 90 zaposlenih, to so podatki, mislim, da od lanskega leta, dve tretjini vseh dela od doma in so se izplačevali tudi za tiste, ki so delali od doma, veliki denarji za povečan obseg dela in to na sektorju oziroma direktoratu za starejše in dolgotrajno oskrbo.”