Koalicija Proti zastrupitvi bolnikov na DVK vložila ugovor na ugovor Združenja Srebrna nit

Piše: Ž. N. (Nova24TV.si)

Koalicija “Proti zastrupitvi bolnikov!” je na Državno volilno komisijo (DVK) vložila ugovor na ugovor Združenja Srebrna nit z dne 3. decembra, s katerim želi to združenje razveljaviti referendum proti zastrupitvi bolnikov.

Aleš Primc je v imenu koalicije v ugovoru, ki je bil posredovan danes, vse točke ugovora Združenja Srebrna nit označil za neutemeljene. DVK je bilo predlagano, da omogoči Primcu, da se kot stranski udeleženec na ponedeljkovi seji izreče glede ugovora Srebrne niti.

Primc je kot zainteresirani stranski udeleženec priglasil svojo udeležbo na seji DVK, kjer bo organ odločal o potrditvi rezultata referenduma, na katerem so volivke in volivci s prepričljivo večino 53,44 odstotka in izpolnitvijo referendumskega kvoruma zavrnili zakon, “ki bi uvedel ‘novo zdravstveno storitev’ zastrupitve bolnikov, invalidov in upokojencev”. V celoti zavračajo ugovor Združenja Srebrna nit, ki je po njihovo “protiustaven, nezakonit in neutemeljen”, hkrati pa “poln zavajanj in manipulacij z očitnim namenom širjenja sovraštva in nestrpnosti”.

Po njihovih besedah so v vloženem ugovoru “izkazani znaki kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti, ki temelji na verski pripadnosti ali drugi osebni okoliščini – pripadnosti zdravniškemu poklicu in zdravniški etiki (297. člen KZ)”. Prav tako pravijo, “da ugovor krati ustavne pravice in svoboščine, ki izhajajo iz Ustave Republike Slovenije”. Ob tem so izpostavili naslednje člene: 2. člen (Slovenija je pravna in socialna država), 7. člen (svobodno delovanje verskih skupnosti), 14. člen (enakost pred zakonom), 15. člen (uresničevanje in omejevanje pravic), 17. člen (nedotakljivost človekovega življenja), 22. člen (enako varstvo pravic), 39. člen (svoboda izražanja), 41. člen (svoboda vesti), 44. člen (sodelovanje pri upravljanju javnih zadev) in 45. člen (pravica do peticije). “Združenje Srebrna nit in drugi predstavniki t. i. zastrupitvenega lobija širijo protiustavno nestrpnost proti verskim skupnostim in zdravnikom samo zato, ker opravljajo svoje poslanstvo,” izpostavlja koalicija.

Zakon je napadel temeljne vrednote verskih skupnosti, zdravniškega poklica in partizanskega boja Spodbujati spoštovanje verskih naukov in zapovedi med svojimi verniki in tudi širše v družbi po besedah koalicije predstavlja temeljno poslanstvo verskih skupnosti, tudi Katoliške cerkve. “Med najbolj temeljne zapovedi Katoliške cerkve sodita Božji zapovedi: “Ne ubijaj!” in “Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji.” ter zapoved Jezusa Kristusa o ljubezni do bližnjega, ki jo je predstavil npr. v priliki o usmiljenem Samarijanu ali z besedami: “Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili”,” opominjajo in izpostavljajo, da “obtoževati Katoliško cerkev, ker je branila Božje zapovedi in Jezusovo zapoved ljubezni, pomeni napadati temeljno poslanstvo Katoliške cerkve in s tem versko svobodo v Sloveniji, ki je ustavna pravica in svoboščina”. V zvezi z zdravniki pa so opomnili, da je njihovo temeljno poslanstvo, da zdravijo. “Zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru,” navaja 29. člen kodeksa zdravniške etike. 5. točka Hipokratove zdravniške prisege pa določa: “da ne bom nikoli nikomur – tudi ko bi me prosil – zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel”. Po njihovih besedah so zdravniki “dolžni vedno spoštovati svojo etiko in zavračati dejanja, ki jo kršijo, ter tudi braniti, v kolikor je ogrožena”. Obtoževanje zdravnikov “pomeni napadati plemenit zdravniški poklic”. Prepričani so, da so zdravniki v kampanji delovali etično in branili svoj poklic in etiko. “Do tega imajo zdravniki vso pravico. To je njihova dolžnost,” so jasni. Zavrnjeni zakon pa je po njihovem tudi v nasprotju z vrednotami partizanskega boja, ki je bil tudi nesebičen boj za življenja bolnikov in ranjencev. “Srhljivo je primerjati, kako se argumentacije Združenja Srebrna nit in drugih predstavnikov t. i. zastrupitvenega lobija iz minule referendumske kampanje skladajo z nacistično propagando za zastrupljanje bolnikov in invalidov iz nacističnega filma z naslovom “Ich klage an”,” navajajo in dodajajo, da se ob 80. obletnici zmage nad nacizmom mnogi upravičeno sprašujejo, ali smo tedaj “res premagali nacistične metode ali samo preprečili njihovo uporabo za 80 let?”

Srebrna nit samovoljno razsoja, kdo od uradno neprijavljenih lahko sodeluje v kampanji in kdo ne

“Ob tem, ko Združenje Srebrna nit kot nedopustno označuje, da so verske skupnosti in zdravniki predstavili svoje stališče, pa zavajajoče in manipulativno zamolčijo, da je v referendumski kampanji sodeloval vplivni Milan Kučan, nekdanji predsednik RS, ki ni bil uradno prijavljen kot organizator referendumske kampanje,” izpostavljajo in opominjajo, da uradno prijavljeni niso bili niti dr. Slavoj Žižek, Sonja Lokar, Svetlana Makarovič, Dominika Švarc Pipan itd., ki so podpirali zakon. Koalicija “Proti zastrupitvi bolnikov!” izpostavlja, da so “pristransko z manipulativnimi in zavajajočimi prispevki v podporo spornemu zakonu sodelovale medijske hiše RTV Slovenija, revija Mladina, Večer itn.” Tudi slednji se niso prijavili kot organizatorji kampanje. “Združenje Srebrna nit več kot očitno samovoljno (arbitrarno) razsoja, kdo od uradno neprijavljenih lahko sodeluje v kampanji in kdo ne,” izpostavljajo.

V vloženem ugovoru na ugovor so spomnili, da so pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami nevladne organizacije, kot je Inštitut 8. marec, izvajale vplivno volilno kampanjo, čeprav se niso prijavile kot organizatorji volilne kampanje. To je po njihovih besedah imelo pomemben vpliv na javno mnenje in izid volitev, enako pa je veljalo tudi v primeru objave celostranskega volilnega oglasa v časopisu s strani Marte Kos leta 2008. Tudi Kosova se tedaj ni prijavila kot organizatorka volilne kampanje.

Nasprotnikom zastrupitve je bilo prepovedano sponzoriranje referendumskih objav na družbenih omrežjih

Koalicija opominja, da je Srebrna nit zamolčala, da je bilo podpornikom zastrupitve omogočeno sponzoriranje objav na družbenih omrežjih, medtem ko je bilo “nasprotnikom zastrupitve bolnikov in invalidov prepovedano sponzoriranje referendumskih objav na družbenih omrežjih, nekaterim je bil celo ukinjen profil”. “To je bila nepoštena referendumska kampanja na družbenih omrežjih v korist t. i. zastrupitvenega lobija,” poudarjajo in opominjajo, da se po raziskavah na družbenih omrežjih “že v največjem delu oblikuje javno mnenje”.

Obtožujejo jih izvajanja številnih laži, zavajanj in manipulacij

“Predstavniki Združenja Srebrna nit ter drugi predstavniki t. i. zastrupitvenega lobija so v referendumski kampanji izjavljali številne laži, zavajanja in manipulacije z namenom zavajanja in napačnega informiranja volivk in volivcev,” vztrajajo v koaliciji, kjer so ob tem navedli konkretne primere. Predstavnik Srebrne niti je v eni od oddaj 24ur Zvečer izjavil, da zakon ne nalaga laganja zdravnika v potrdilu o smrti, čeprav se v potrdilo o smrti ne bi vpisalo zastrupitev, ampak bolnikovo bolezen. “V isti oddaji je predstavnik Srebrne niti lagal, da je smrt z zastrupitvijo naravna smrt.”

Lagalo in zavajalo se je po njihovih besedah tudi, ko se je navajalo, da zakon uvaja možnost zastrupitve samo bolnikom v terminalni fazi. “V zavrnjenem zakonu nikjer ni takšne ali podobne klavzule,” so jasni. Obregnili so se tudi ob trditev, da je zastrupitev bolnika mirna smrt, čeprav je zdravstvena stroka opozorila, da izkušnje kažejo, da marsikateri umira dlje in v hudih mukah. Kot neresnično so izpostavili tudi navedbo, da je bil zakon pripravljen v soglasju z zdravniško stroko in celo Zdravniško zbornico Slovenije. Slednja je namreč zakonu ves čas nasprotovala.

DVK predlagajo zavrnitev ugovora v celoti

Koalicija “Proti zastrupitvi bolnikov!” DVK predlaga, naj “v celoti zavrne protiustaven, nezakonit in neutemeljen ugovor Združenja Srebrna nit in potrdi rezultat referenduma”. Izpostavljajo namreč prepričanje, da je “namen ugovora Združenja Srebrna nit izigrati večinsko izraženo voljo ljudstva na referendumu”. Namen ugovora je po njihovem tudi, “da se ogoljufa večino volivk in volivcev, ki so na referendumu glasovali proti zakonu” in “z lažmi, zavajanji in manipulacijami povzroči nove stroške slovenskim davkoplačevalkam in davkoplačevalcem”. “Ugotavljamo, da je očitno namen ugovora Združenja Srebrna nit širiti protiustavno versko nestrpnost proti verskim skupnostim, ki so v skladu s temeljnim naukom svojih veroizpovedi izrazile nasprotovanje zakonu, ki bi uvedel zastrupitve, pritiske in zlorabe bolnikov, invalidov in upokojencev,” navajajo in dodajajo, da je po njihovem namen ugovora tudi širjenje “protiustavne nestrpnosti do zdravnic in zdravnikov”.