Ko Nika Kovač zgarana od fajtanja ne more ukrepati proti poslanki Tamari Vonta, ki poslanske kolege naslavlja s smrkavi!!??

Piše: Celjski glasnik

Glede na dejstvo, da je Robert Golob na mesto vodje Sveta za boj proti sovražnemu govoru imenoval Niko Kovač, bi bilo veliko bolj pametno, da bi se slednja ukvarjala s težavami v Sloveniji kot s “pohajkovanjem” po tujini.

Na domačem pragu oziroma bolje navedeno kar v državnem zboru bi namreč imela ogromno dela s poslankami koalicije, ki konstantno žalijo ter onemogočajo delo opozicije.

Vonta diskriminira poslanca, ki je mimogrede popolnoma enakovreden, izvoljen poslanec, ne glede na starost. pic.twitter.com/hhG7y3XVJw — Mlinarca (@mlinarca) November 11, 2025

A Nika Kovač se vede, ker gre za njene veliko raje joka in nerga, kako težko ji je v Bruslju, ker je poslanci oziroma Evropa ne jemlje resno pri njeni kampanji o dostopnem splavu. Pri tem se seveda verjetno ne sprašuje, če vse to Evropa že nima urejeno in se ljudem s tem zdi nesmiselno ukvarjati? Bi se pa lahko ukvarjala s sovražno nastrojenostjo koalicijskih poslank, med njimi tudi Tamare Vonta.

Omenjena poslanka sicer danes Gibanja Svoboda je že v preteklosti večkrat pokazala, da je izredno nesramna in sovražna do poslancev opozicije in drugače mislečih. Tokrat si je dovolila poslanca SDS Andreja Poglajna označiti za smrkavca, ker je mlajši od nje in njemu očitala ravno tisto kar je počela sama. Seveda pa, kot je v navadi, je dobila poslanka namesto opozorila podporo predsedujoče.