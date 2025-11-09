Ko Natašo Pirc Musar bolj kot rafalni streli skrbi nivo komunikacije! “Nihče od nas ni nič zavozil, je pa zavozila predsednica republike in njena levičarska druščina”

Piše: Celjski glasnik, C. R.

Kako vladajoči delujejo s figo v žep, nenazadnje kažejo razmere na Dolenjskem, ki se kljub vehementnih obljubam predsednika vlade ter predsednice republike, niso uredile.

Ni pa to nič nenavadnega, če predsednica republike bolj verjame v obljube, kot dejanja in če jo bolj skrbijo besede kot dejanja. Tako je ob zadnjih dogodkih večjo pozornost kot zaplenjenju orožja in nadzora nad tem, problematizirala nivo komunikacije v javnosti.

Občutek, da se želi minimizirati posledice zločina zaradi zaščite vladajoče radikalno leve politike, je nemogoče moralno ponotranjiti in le podžiga dvome o delovanju pravne države.

Sporočilo PRS @nmusar presenetljivo izraža pričakovanje, da je dovoljeno menda le opazovati… https://t.co/wLY4xbm863 — dr. Anton Olaj (@dr_Olaj) November 2, 2025

Dejansko smo priča stanju, ko Natašo Pirc Musar bolj skrbi nivo komunikacije, kot streljanje v nekaterih romskih naseljih. Zaradi teh stališ se dejansko prebivalci Dolenjske sprašujejo ali jim bo trenutna oblast sploh kdaj zagotovila varnost in mir, ki si ga želijo. Da gredo poteze redsdnice republike v napačno smer, opozarja tudi nekdanji prvi mož policije dr. Anton Olaj.

“Občutek, da se želi minimizirati posledice zločina zaradi zaščite vladajoče radikalno leve politike, je nemogoče moralno ponotranjiti in le podžiga dvome o delovanju pravne države,” opozarja dr. Anton Olaj. K temu pa še dodaja: “Lahko se zaskrbljeno vprašamo, ali v Sloveniji sploh še veljata svoboda izražanja in pravica do varnosti kot temeljna postulata ustavnega reda?”

Predsednica republike še vedno ne želi spregledati, da težava ni v navadnih državljanih, ampak v politiki, ki jo imamo trenutno na oblasti in zato se nam dogaja trenutna romska problematika. Tej svoji “tradiciji” prelaganja odgovornosti in krivde, se Nataša Pirc Musar ni mogla izogniti niti na izredni seji državnega zbora, ki jo je sklicala kot predsednica republike. Tako je zbranim poslancem in javnosti govorila kako smo vsi odgovorni za stanje, ki ga imamo na Dolenjskem.

Oni so zavozili, mi ne. https://t.co/Qq5YMATAWz — Žiga Turk (@ZigaTurk) November 3, 2025

Navedbe predsednice republike so tako nenazadnje pograbili tudi nekateri mediji ter navajali besede v katerih je krivdo valila na vse ljudi oziroma politiko in govorila kako moramo sedaj vsi iskati rešitve. Da je predsednica republike zgrešila bistvo je nenazadnje opozoril profesor dr. Žiga Turk, ki pojasnjuje, da so zavozili oni sami in nikakor lmnogi, ki so ves čas opozarjali na težave.

Do izjave Nataše Pirc Musar je bil kritičen tudi Tomaž Štih, ki je ob teh navedbah zapisal: “Nihče izmed nas, ki smo ves čas nasprotovali bankrotirani levičarski ideologiji – ni nič zavozil. Predsednica pa je zavozila in njena levičarska druščina tudi.”