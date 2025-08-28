Ko mu je uspelo izpeljati sporni posel s helikopterji, se je lotil nakupa policijskega čolna in sicer za štiri milijone evrov, namesto prvotnih 1,7 milijona!

Piše: Celjski glasnik

Po tem, ko je notranji minister Boštjan Poklukar videl, da se kljub mnogim opozorilom glede spornega nakupa helikopterjev ni zgodilo nič in so ga vse inštitucije zaščitile, se je kot kaže lotil nadaljnjega netransparentnega zapravljanja davkoplačevalskega denarja.

Kot kaže si sedaj želi podoben posel kot pri helikopterjih izpeljati še pri nakupu policijskega čolna.

Leta 2022 smo želeli v @JJansaSDS vladi kupiti policijsko plovilo dolgo 16.75 m za dobrih 1.7 mio€! Danes ga Pokljukar kupuje za 4 mio €! Kdo krade v @policija_si ! Kdaj bo Cimperle odstopil? Kdo ga bo ovadil? @aleshojs @24ur_com pic.twitter.com/17ycilwv0K — Franc Kangler (@KanglerFranc) August 22, 2025

Glede na vsa dejstva in v kolikor mu posel uspe bo zanimivo videti na koga bodo potem pritisnili, da bo upravičil svoj nakup za štiri milijone evrov. Kot je znano je sedaj “namočil” stroko, ki naj bi si premislila glede ustreznosti omenjenega nakupa. Danes bo namreč minister Poklukar skušal za policijski čoln odšteti kar štiri milijone evrov, medtem, ko je ta ista vlada pred tem razveljavila namero vlade Janeza Janše, ki je za čoln želela zapraviti 1,7 milijona evrov.

Dejansko bo minister namesto dveh čolnov in pol, kupil en sam čoln, pri tem pa se mu ponovno vse zdi povsem normalno!? “Leta 2022 smo želeli v @JJansaSDS vladi kupiti policijsko plovilo dolgo 16.75 m za dobrih 1.7 mio€! Danes ga Poklukar kupuje za 4 mio €! Kdo krade v @policija_si! Kdaj bo Cimperle odstopil? Kdo ga bo ovadil?” Tako opozarja takratni državni sekretar Franc Kangler.