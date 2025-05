Ko je v “referendumskem” poročanju Dela več neresnic kot stavkov

Piše: Spletni časopis

Na referendumu bo odločna večina zavrnila vladne astronomske privilegije za peščico, dosežen pa bo z okoli 40 odstotno udeležbo tudi kvorum. To je danes napovedal časopis Delo po raziskavi, ki jo je izvedla agencija Mediana. Da bo večina proti, je verjetno točno in je predvidljivo. V Delu pojasnjujejo, da je razlog za to, da bo večina proti, ker sta vladni Svoboda in Levica pozvali zagovornike svojega zakona k bojkotu. To pa je precejšnja propagandna špekulacija.

Dilema ostaja, ali bo dosežen kvorum, kjer visok delež raziskave javnega mnenja za medije, za katere je znano, da so blizu vladnim strankam, visoko udeležbo verjetno napovedujejo, da bi vplivali na volivce, da na referendum ne bi šli zaradi vtisa, da je že vse odločeno in njihov glas ni potreben. O tem, da je verjetno, da bo udeležba nižja od meritve, pišejo celo v Delu samem, ko opozarjajo na nizko udeležbo na predčasnih glasovanjih.

Razplet glasovanja so po dosedanjih meritvah za različne medije napovedani tako:

Zanimiv pa je neprikrit propaganden način poročanja o meritvi javnega mnenja, ko novinarka Barbara Eržen poudarja, da bo v primeru zavrnitve novega zakona na referendumu še naprej veljal stari, po katerem o dodatkih k pokojninam odloča vlada, ki ni bil posodobljen že pol stoletja.

V zapisu je več neresnic kot stavkov. Stari zakon je bil večkrat popravljen. Iz njega so bili izločeni politiki ob osamosvojitvi, leta 2017 pa še športniki. Tudi, če nov zakon ne bo zavrnjen na referendumu, bo še naprej velja tudi stari, le za nove podelitve na področju kulture ne več. Za stare prejemnike na področju kulture in športa, bo veljal še naprej. Le o novih delitvah pri kulturnikih ne bo več odločala vlada, astronomske dodatke bo po novem le morala dodeljevati. Po dosedanjem zakonu so jih vlade zadnja desetletja bolj le redko. Še naprej pa bo stari zakon v celoti veljal za druga področja, denimo znanost.

Dodatkov je bilo po novem zakonu posebej zanje športnikom in športnim funkcionarjem sicer dodeljenih krepko čez sto, a je nekaj prejemnikov že umrlo.

Veljal pa bo še naprej v vsakem primeru stari zakon za kulturnike in športnike, ki so privilegije že dobili po starem, denimo, Svetlano Makarovič in Miroslava Cerarja, in v tistih primerih ostaja v veljavi tudi, da imajo vdove/vdovci pravico do dedovanj.

Del objavljenega spiska po starem zakonu so tudi prejemniki privilegija z dedovanjem, med njimi je tudi ena, ki je dodatek za zaslužnost podedovala že pred letom 1974. V socializmu so izjemne pokojnine zaslužnim na federalni in republiški ravni podeljevali tudi že pred zakonom iz leta 1974 in že prej je bilo uveljavljeno tudi “dedovanje” te pravice. To kaže ta podatek.

Kako vsote za privilegij zadnja leta rastejo z dodatnim zakonom za športnike, kaže grafika: