Ko je na vrsti vladno priklanjanje Mestni občini Ljubljana, je tudi Golobove bolniške konec – koliko ruma so “stankali” danes?

Piše: G. B.

Potem ko se Robert Golob zadnje tri dni ni pojavljal, češ da je na bolniški, se je v javnosti znova prikazal danes v Ljubljani, ko je odpiral stanovanjsko sosesko.

Gre sicer za dogodek v okviru vladnega obiska Mestne občine Ljubljana, ki jo vodi Zoran Janković, nadšef vlade. Seveda ob takšni priložnosti Golob ne sme “zboleti”.

Odprtje stanovanjske soseske Zvezna ulica v Ljubljani, v kateri je 87 javnih najemnih stanovanj, je po besedah premierja Roberta Goloba dokaz, da so rezultati reševanja stanovanjske politike “na poti”. Po besedah ministra za solidarno prihodnost S imona Maljevca pa gre za “dokaz, da znamo, zmoremo in hočemo graditi javna neprofitna stanovanja”.

No, čeprav gre za še en projekt, začet v času prejšnje vlade, je Golob tokrat vendarle dobil priložnost za PR, potem ko mu je včeraj zvečer ob vračanju Slovencev z Bližnjega vzhoda spodletelo.

Golob je v nagovoru ob današnjem odprtju soseske, ki se ga je udeležil v okviru obiska vlade v Ljubljani, izpostavil, da je brez doma nemogoče načrtovati družino. Stanovanjska problematika pa je dolgo časa zanemarjena. Politika mora po njegovih besedah tako prevzeti odgovornost, da mladim da priložnost, da se vrnejo v Slovenijo in si ustvarijo družino. “In smo jo,” je pristavil.

Prav mladi se po njegovi oceni v tem mandatu počutijo “mogoče nekoliko prezrti”. “Ampak niso, samo rezultatov zanje se tako hitro žal ne da ustvariti,” je dejal. Reševanje stanovanjske politike je po njegovih besedah dobilo velik pospešek širom Slovenije, ne le v Ljubljani, zato ocenjuje, da bo v naslednjih nekaj letih za mlade na voljo dovolj stanovanj.

V zadnjih treh letih so postavili “najboljše temelje za gradnjo javnih najemnih stanovanj v zgodovini Slovenije”, saj so zanje zagotovili sistemsko financiranje in v naslednjih desetih letih za gradnjo namenili do milijarde evrov, je dejal Maljevac.

Danes odprta soseska ima poleg 87 javnih najemnih stanovanj v štirih stavbah še 89 parkirnih mest v podzemni garaži, skupnostni prostor in javni park, ki obsega 2400 kvadratnih metrov otroških igrišč in več kot 1600 kvadratnih metrov rekreacijskih površin. “Takšne rešitve kažejo, da je mogoče združiti kakovostno arhitekturo skupaj s trajnostnim razvojem,” je dejal.

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je dodal, da bodo z vsemi projekti zagotovili 5000 stanovanj, za cilj pa si je postavil 10.000 stanovanj. Med drugim se je vladi zahvalil za razumevanje potreb gospodarstva, saj da so pri gradnji stanovanj tudi sami v tej funkciji, finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču “za krasen kredit”, ministra za javno upravo Franca Propsa pa je prosil za pospešitev postopkov “od gradbenega do uporabnega dovoljenja”.

Ob tem je župan glavnega mesta izpostavil še potrebo po državnih domovih za starejše, upa pa tudi na podpis pogodbe za gradnjo študentskega naselja. Tudi dodatne zmogljivosti za študente bi namreč razbremenile pritisk na najemna stanovanja in bi po njegovem mnenju zmanjšale cene najemnin.

Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Sašo Rink se je vladi zahvalil za administrativno, zakonodajno in finančno podporo. Od nastopa mandata vlade bodo letos zgradili okrog 1000 stanovanj, s tem fondom pa rešili težave 2000 več prosilcev, kot bi jih sicer. Med projekti, ki so v teku, je izpostavil še 97 stanovanjskih enot na Litijski in 99 stanovanjskih enot na Rakovi Jelši, projekta bosta zaključena do sredine leta. V nekaj mesecih pa bo zaključena tudi gradnja zavetišča za brezdomne.

Tik pred gradnjo je tudi največji projekt 361 stanovanjskih enot na Povšeti, letos pa bodo začeli z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za pozidavo ob Cesti dveh cesarjev z okoli 500 stanovanji, je naštel. Veseli ga, da v stanovanjske soseske umeščajo tudi skupnostne prostore in zunanje bivalne površine.

Skratka, predvolilno hvalisanje, s katero hočejo pokriti svojo sramoto. Marsikdo se sprašuje, koliko ruma so tokrat nagnili deležniki na današnjem bratenju.