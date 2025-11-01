Ko celo sosedje vidijo, da se naša vlada ukvarja z Gazo, medtem, ko ima v lastni državi ljudi, ki grozijo in morijo lasten narod!

Piše: Celjski glasnik

Več kot leto in pol je opozicija opozarjala vlado Roberta Goloba, da je potrebno nemudoma in sistematično pristopiti k reševanju romske problematike.

A vlada se je veliko raje kot z domačimi težavami, ukvarjala z Gazo ter ščitila nenazadnje palestinsko teroristično mrežo Hamas.

Danes celotna Slovenija in nenazadnje tudi tujina vidi, da je vlada dejansko pogorela na celi črti in so slovenski državljani postali jetniki manjšinske skupnosti v Sloveniji. In danes, ko s predsednika vlade poziva k odstopu, ker niso uspeli državljanov zaščititi pred nasiljem Romov, se predsednik vlade izgovarja, da bi bil to beg od odgovornosti. Ves ta čas je tako ali tako bežal od odgovornosti, saj je zaradi neukrepanja prišlo do žrtev nasilja.

Kako so dejansko zavozili svojo politiko v Sloveniji, ne nazadnje opazijo tudi izven naših meja. Tako je uporabnica družbenega omrežja iz Hrvaške zapisala: “Slovenski politiki se borijo za Hamas, v državi pa imajo huligane ene manjšine, ki ustrahujejo in ubijajo prebivalce.” To kaže, da je tudi v tujini videti kako nestrokovna je slovenska vlada pod Robertom Golobom.