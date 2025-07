Ko bomo morali jesti draga jajca s Poljske, bo morda prišla ura streznitve

Piše: Moja Dolenjska

Zakon o zaščiti živali, ki ga je koalicija (Svoboda, SD in Levica) v državnem zboru potrdila v četrtek, javno še ni objavljen. Zato pregled sprememb še ni možno predstaviti, na histerijo posameznikov, kot sta npr. Tina Gaber in Robert Golob, pa se tudi ni možno zanesti.

Jasno pa je, da se je pri odločanju dogajalo veliko stvari.

Pritiski na odločevalce so bili veliki, med drugim so v javnost spravili posnetek, posnet za potrebe kampanje za ta zakon. Posnet naj bi bil na eni od slovenskih farm, Ihan, ki je v 100-odstotni lasti države. Gre za obrezovanje, kastracijo majhnih prašičkov. Verodostojnost posnetka pa je zelo vprašljiva. Na to je v državnem zboru opozorila tudi poslanka, sicer pa veterinarka Vida Špelič Čadonič. Od pristojnih zahteva raziskavo primera in ukrepanje.

Društvo financirajo Poljaki, morda tudi ti nevladniki sledijo kapitalu?

Zakon o živalih med drugim prepoveduje tudi baterijsko rejo kokoši. Društvo nevladnikov je že pred časom posnelo film o reji kokoši na eni izmed slovenskih kmetij, za katerega se je pozneje prav tako izkazala spornost verodostojnosti. Vida Čadonič Špelič pa je v četrtek v državnem zboru povedala, da to slovensko društvo financirajo Poljaki. Na Poljskem pa kar 67 odstotkov kokoši redijo v kletkah, na način baterijske reje. V Sloveniji je tega 14 odstotkov. “Mar nimajo ti poljski nevladniki kaj delati najprej doma? Pomesti pred svojim pragom. Iz Poljske dobimo približno 23 odstotkov perutninskega mesa v Slovenijo. Se je morda kdo vprašal, posebej od tistih, ki očita kmetom, da služijo, da sledijo kapitalu, se je morda kdo vprašal, morda pa tudi ti nevladniki sledijo kapitalu? Kajti vsi veste, da je kmetijstvo na Poljskem eno najbolj intenzivnih.”

Histerija Gabrove. Je tudi tu v ozadju kapital?

Za vsem je torej kapital. To je danes verjetno jasno že večini. Veliko vlogo pri pripravili sprememb zakona o zaščiti živali je imela Tina Gaber, spremljevalka Roberta Goloba. V nekaterih virih je opisana celo kot “neuradna vodja” skupine, ki je pripravljala spremembe. Njena vpletenost pa sproža veliko polemike. Dejstvo je namreč, da Gabrova “nima nobene vloge v zakonodajnem procesu”, kot je to povedal tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, njeni javni komentarji in vtikanje v sprejemanje zakonodaje pa so, milo rečeno, neprimerni. Vendar pa, krivi so tisti, ki ji to dovoljujejo. V prvi vrsti predsednik vlade, nato pa vsi koalicijski partnerji. Bojan Požar je ta teden poročal, da se Golobova spremljevalka veliko zadržuje v prostorih kabineta predsednika vlade. Nedavno je na družbenih omrežjih celo posredno potožila, da bi potrebovala pisarno v kabinetu. Po zgledu Aleša Musarja, soproga predsednice države. In to se ni nikomur zdelo sporno. Kdo že je Gabrova?

M. D.