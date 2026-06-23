Knjižne uspešnice Novih obzorij na novi lokaciji

Piše: L. K.

Knjigarna Nova obzorja se je v tem mesecu preselila na novo lokacijo. Odslej lahko knjižne uspešnice in druge izdaje založbe Nova obzorja, med katere sodi tudi tednik Demokracija, kupite na naslovu Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana (Bežigrad).

Naj opozorimo na največje uspešnice založbe, ki so v knjigarni na voljo za nakup tudi na novi lokaciji. Tu najdete knjigo Miroslava Pačnika Obglavljeni diktator s predgovorom Milčka Komelja, v kateri avtor v prvem delu podrobno opiše, kako je potekalo načrtovanje in obglavljenje diktatorjevega kipa, v drugem delu pa predstavi, kaj ga je spodbudilo k dejanju. Tudi knjiga Michaela Knowlesa Utišani je še vedno na voljo. V njej je ena najbolj argumentiranih in razumljivih razlag oziroma opisov zgodovinske kraje besede prek koncepta politične korektnosti oziroma koncepta pačenja resnice in ponarejanja znanosti s strani levice in skrajne levice. Knjižne police zainteresiranih pa se lahko obogatijo še s knjigama Jožeta Biščaka Razbito okno in Borisa Tomašiča Kdo vam laže ter z magazinoma Demokracija in Nova24TV, ne nazadnje pa tudi s knjigo aktualnega predsednika vlade Janeza Janše Budnica ter mnogimi drugimi.

O Medijskem centru ASU

Medijski center Andreja Slavka Uršiča, kamor se je preselila knjigarna, so sicer uradno odprli 13. maja 2019, prav na obletnico prvega oboroženega spopada tigrovcev z okupatorjem. V tem centru, kjer je konferenčna dvorana z vso multimedijsko opremo, že vrsto let delujejo tudi Nova24TV, spletni portal Nova24tv.si ter tednik Demokracija. Znani primorski časnikar Andrej Slavko Uršič, ki je medijskemu centru dal ime, je bil prvi urednik prvega glasila z imenom »Demokracija«. V slovenskem prostoru je bil dolga desetletja po krivici zamolčan, kar ni nenavadno, saj je bil po drugi svetovni vojni ugrabljen, zaprt in nato umorjen.

Dobrodošli na novem naslovu

Knjigarne Nova obzorja od prvega junija 2026 v BTC-ju torej ni več, je pa odslej odprta na novi lokaciji na Štihovi ulici v Ljubljani. Pričakuje vas vsak delovnik – od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro.