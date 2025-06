Klavrna zapuščina Prebiliča pri razvoju kočevske občine

Piše: A. H. (Nova24tv)

“V redu je, če je človek samozavesten, a mora imeti za to realne podlago,” je zapisal Tomaž Smole, podžupan Občine Ivančna Gorica. Na družbenem omrežju Facebook je izpostavil, da je Kočevje po 14 letih upadanja še vedno na 187. mestu po koeficientu razvitosti, kar kaže na razkorak med javno podobo Vladimirja Prebiliča in dejanskimi rezultati njegovega županovanja.

Spomnimo, da je pred odhodom v Bruselj nekdanji kočevski župan Vladimir Prebilič v enem od osrednjih medijev izjavil, da je z opravljenim delom zadovoljen, a Tomaž Smole pravi, da “lastni hvalospevi v času retorike niso dovolj”.

Koeficient razvitosti občin je sestavljeni kazalnik, ki ocenjuje gospodarsko, socialno in infrastrukturno razvitost glede na nacionalno povprečje na podlagi dejavnikov, kot so dohodek na prebivalca, brezposelnost, gostota prebivalstva, infrastruktura, izobrazba in gospodarska aktivnost, ter usmerja regionalno politiko in dodeljevanje sredstev. Manj razvite občine tako prejemajo višje sofinanciranje za naložbe.

V obdobju Prebiličevega županovanja (2010–2024) se je koeficient gibal med 0,91 (2009–2010) in 0,86 (2024–2025), z najnižjo vrednostjo 0,82 (2018–2019), kar je občini zagotavljalo 100 % sofinanciranje iz državnega proračuna. To uvršča Kočevje med manj razvite občine, saj je povprečni koeficient države 1,00, poleg tega pa se je število prebivalcev zmanjšalo za več kot 1000, kar kaže na odliv prebivalstva, morda zaradi pomanjkanja gospodarskih priložnosti ali nezadovoljstva z lokalnim vodstvom.

“Shranite tale nastop Roberta Goloba št. 2. Ne čudi, da je občina Kočevje po štirih mandatih g. Vladimirja Prebiliča natančno tam, kjer je bila ob začetku: na 187. mestu med 212 občinami v Sloveniji. Število prebivalcev pa se je v štirih mandatih zmanjšalo za več kot 1000. Neverjetno, kaj so Murgle in MSM sposobni prodati kot uspeh in celo novo upanje za skrajno levico,” je nizek koeficient razvitosti na X komentiral predsednik SDS Janez Janša.

V primerjavi z občinami, kot sta Komenda, kjer se je koeficient dvignil z 1,17 na 1,34, in Log-Dragomer, ki vzdržuje stabilen koeficient okoli 1,07, Kočevje ni doseglo opaznega napredka, saj je njegov koeficient ostal pod 1 od leta 2013, kar nakazuje razvojne zaostanke (npr. 0,85 leta 2015 ali 0,86 leta 2024–2025).

Kritike Prebiličevega vodenja segajo tudi onkraj statistike. Kontroverzni nakup službenega avtomobila Peugeot DS 9 za 65.000 evrov, kar presega občinska pravila, ki omejujejo ceno na 30.000 evrov, spodkopava njegovo podobo varčnega voditelja. Pred kratkim je napovedal ustanovitev lastne politične stranke, ki bo predstavljena 18. oktobra 2025, domnevno pa še vedno čaka na “licenco” Milana Kučana, čeprav mu ta javno ni docela izkazal podporo.

Čeprav Prebilič uživa ugled zaradi akademskih dosežkov in dolgoletnega županovanja, dejstva kažejo, da Kočevje pod njegovim vodstvom ni doseglo pričakovanega razvojnega napredka. Medtem ko nekateri mediji poudarjajo njegove zasluge, kritike, podprte z uradnimi podatki in javnim mnenjem, razkrivajo, da uspešnost ni bila na ravni, ki bi upravičevala hvalospeve.