Kje je ukradeni otrok? Na Žalah je v grobu pokopana gospa iz Nemčije!

V Društvu Izgubljeni otroci Slovenije, ki ima sedež v Novem mestu, vodi pa ga Simona Š. Kalanj, nadaljujejo s prizadevanji za razkritje ukradenih otrok. Na svoji spletni strani objavljajo številne zgodbe mamic (vir), hkrati je v državnem zboru ustanovljena posebna preiskovalna komisija v ta namen.

Zdaj pa so na FB objavili pretresljivo zgodbo, povezano z grobnim mestom enega od novorojencev.

Pojasnili so, da so že pred časom pokopališču Žale v Ljubljani poslali vprašanje o enem od grobov dojenčka, ki naj bi domnevno umrl kmalu po porodu. Iz Žal so nato 15. novembra 2023 prejeli odgovor in pojasnilo, da naj bi bil novorojenec, po katerem so spraševali, pokopan na Žalah, navedli so celo številko grobnega mesta.

V društvu pa se niso ustavili. Z nadaljnjim raziskovanjem so ugotovili, da je v grobnem mestu, ki so ga navajali na Žalah, pokopana gospa, ki je umrla leta 1985 v Nemčiji.

Njeno truplo je bilo iz Nemčije prepeljano na Žale, kjer je tudi pokopano. Plačnik in naročnik pokopa je bil gospod, za katerega so v društvu pokopališču sporočili tudi ime in telefonsko številko, prek katere lahko stopijo v stik z njim.

V Društvu Izgubljeni otroci Slovenije so še ugotovili, da je bila krsta zaradi transporta trupla gospe iz Nemčije hermetično zaprta. V povezavi s tem so zato pogrebno podjetje Žale prosili za pojasnilo, kako je mogoče, da je bil skupaj z omenjeno pokojnico pokopan tudi umrli novorojenček, po grobu katerega so povpraševali.

Sorodnik umrle gospe iz Nemčije in pokopane na Žalah jim je namreč zagotovil, da je bil grob pred pokopom pokojnice prazen. Prav tako so bili obveščeni, da nameravajo navedeni grob letos prekopati.

V društvu so še dodali, da bodo glede na okoliščine Specializiranemu državnemu tožilstvu, ki ima v povezavi s tem že odprto zadevo in vodi postopek, predlagali, da se grob ne prekopava, dokler tega ne odredi pristojni tožilec.

Vodstvo podjetja Žale so prosili za dodatna pojasnila glede navedenih ugotovitev in morebitnih dokumentov, ki bi lahko osvetlili potek dogodkov v zvezi s tem grobnim mestom.

Vendar so se na Žalah zavili v molk. V dveh mesecih še vedno niso našli časa, da bi društvu odgovorili. Čas pa teče, lahko se zgodi, da bodo grob v tem času že prekopali in bodo izginile vse sledi.

Zato smo vprašanja o tem skladno z zakonom o medijih vodstvu podjetja Žale poslali tudi iz našega uredništva. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

