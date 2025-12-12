Kip Tita v Velenju je zmazek

Piše: Spletni časopis

“Dovolite mi, da vas opozorim na oceno, ki jo je o kipu Josipa Broza Tita v Velenju zapisal Gojko Zupan in sem nanjo opozoril že leta 2023, ko sem omenil tudi to, da so na dan prihajale tudi anekdote o političnem botrstvu pri kiparskem delu.”

Ko so postavljali Titov kip v Velenju, »so se odločili za Tita, hoteli so imeti drugačnega od drugih krajev, hkrati pa preverjeno kvalitetnega«. Ti dve paradigmi so preprosto sešteli in rezultat je bil, da so nekajkrat povečali Avgustinčičev kip. Ob tem, da je res »najlaže in najhitreje narediti odlitek po že obstoječem kipu«, so po Zupanovi oceni pozabili »na proporce in dobili karikaturo tega kipa, zmazek«, visok več kot 8 metrov, ki so ga postavili na dva in pol metra visok podstavek, to je ministrico za kulturo Asto Vrečko v javnem pismu opozoril nekdanji direktor Muzeja novejše zgodovine Slovenije Jože Dežman, ki opozarja, da je Gojko Zupan strokovnjak, katerega mnenje je pri valorizaciji dediščine potrebno upoštevati. Ministrici Dežman predlaga, da bi tako kot v primeru kipov iz Titove dvorne zbirke, ki so danes v Odprtem depoju Muzeja novejše in sodobne zgodovine v Pivki, Restavratorski center ZVKD opravi temeljito raziskavo kipa, da bi ugotovili, ali je potreben temeljite sanacije. Ta postopek pa ni enostaven in zato bi bilo potrebno, tako kot v primeru zgoraj omenjene zbirke, kip prepeljati v Restavratorski center oz. drugo primerno ustanovo.

Dežman je stranke na levi v preteklosti močno razkuril, ko je podobne kipa, ki slavijo komunistično preteklost prestavil iz protokolarnega območja Brda na Kranju “v restavriranje” v vojaški muzej v Pivki. Kljub kritikam pa komunističnega propagandnega materiala še niso vrnili na Brdo, kjer sta imela v času socializma brunarici za zasebne užitke Tito in Edvard Kardelj.

Dežman je dolgoletni predsednik Komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki so pravi obraz tragičnih posledic vladanja diktatorja Tita.

Miroslav Pačnik, ki je v Velenju kipu komunističnega diktatorja Josipa Broza Tita odrezal glavo, je domače in tuje medije pozval, da se danes udeležijo “veličastnega” dogodka, ko nameravajo na velikanski bronast kip iz časov komunizma nekdanjemu dosmrtnemu šefu SFRJ Josipu Brozu Titu spet privarili glavo. Kip zločinskemu diktatorju obnavlja občina Velenje, ki jo vodi župan Peter Dermol. Dermol je politik SD, ta stranka je naslednica komunistične partije, ki je bile edina dovoljena v prejšnjem totalitarnem režimu in jo je Josip Broz Tito vodil.

V času socializma je bilo Velenje eno od mest, ki so bila poimenovana po diktatorjih. V Jugoslaviji je celo več mest nosilo ime šefa komunistov Tita. Celo glavno mesto Črne gore.

Dermol z občino kazensko preganja Pačnika, češ da bi naj s poškodovanjem kipa šefa predhodnice njegove stranke nedopustno posegel v kulturno dediščino. Ta ocena je nenavadna, vsi poslanci iz naše države so se namreč v evropskem parlamentu pridružili resoluciji o obsodbi zločinov vseh totalitarnih režimov, ki bi jih po tej resoluciji morale vse evropske države obsojati. In ne slaviti s kipi.

Da bi šlo za kakšno posebno kulturno ali umetniško dediščino pa je tudi precej strokovno sporna ocena.

Fotografija vračanja glave je fotomontaža, ki je delo AI: