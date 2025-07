Kdo koga izobčuje iz Cerkve ali kako si paradržavni Siol na ta račun ustvarja večjo branost – je v ozadju še kaj drugega?

Piše: Blagovest.si

V preteklih dneh so kuloarje polnile bizarne vsebine o tem, kako se je nekdanji Zaresov poslanec Franci Kek znašel v kleščah mladega duhovnika Tadeja Ložarja, ki je novomeškega nekdanjega poslanca preko družbenega omrežja opomnil, da se ima sicer lahko za kristjana oz. katoličana, vendar se lahko z določenimi dejanji tudi sam izobči, če javno podpira stvari, ki so v nasprotju z naukom Cerkve.

No, paradržavni informacijski portal Siol.net, ki ga Golobova vlada preko lastništva državnega Telekoma praktično povsem obvladuje preko podjetja TS Media, je to razpravo, ki sicer ni bila nič posebnega – začele se je z razpravo, ali lahko zavod Katoliška mladina vabi na vikend vojaškega usposabljanja (o tem bi lahko sicer veliko povedal prvi vojaški vikar dr. Jože Plut) – izkoristil za dokaj bizaren poskus nabiranja bralcev. Z naslovom, ki naj bi kazal, da je Tadej Ložar, sicer župnik župnije Homec pri Radomljah, nič manj kot – izobčil.

Velika večina javnosti je o izobčenjih slišala verjetno iz zgodovinskih učbenikov o temačni zgodovini Cerkve, ki je kakor ves čas izobčevala. Celo vladarje. In če boste povprašali povprečnega Slovenca o tem, kaj pomeni izobčenje iz Cerkve, vam bo zrecitiral, da je vsaj v tistih časih to pomenil uvod v zanesljivo smrt. Dandanes se o izobčenjih praktično ne govori več, toda pravi vir o tem, kaj to pomeni, je Zakonik cerkvenega prava iz leta 1983, ki sicer omenja tri stopnje cerkvene kazni: interdikt (prepoved prejemanja zakramentov, velja predvsem za laike), suspenz (velja predvsem za klerike) ter izobčenje. Pri čemer kazen lahko izreče ali krajevni ordinarij (škof) ali pa cerkveno sodišče. Nikakor pa take kazni ne izreka katerikoli duhovnik, ne glede na to, da je že omenjeni portal Siol iz vsega tega naredil veliko zgodbo tam, kjer je pravzaprav sploh ni. Kar je seveda bolj stvar novinarske etike, ko nekdo ustvari članek na podlagi polresnic in to lansira v javnost. In smo tako pri tabloidnosti medijev, ki naj bi bili »kakor resni«.

