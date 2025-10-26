Kdo je bil Aleš Šutar – Aco, ki je življenje plačal takrat, ko bi morala delovati država

Njegovi prijatelji so mu pravili Aco. Vedno nasmejan, pomirjujoč, z nasvetom za vsakogar, ki je sedel k točilnemu pultu ali se ustavil za nekaj besed. Aleš Šutar, znan tudi kot DJ Acco, je bil del generacije, ki je pred dvema desetletjema s strastjo postavljala temelje elektronske glasbene scene v Posavju.

V soboto pa je umrl v tragediji, ki je pretresla Novo mesto in odprla boleča vprašanja o tem, kako dolgo lahko država še miži pred nasiljem, ki tli med ljudmi.

Po znanih informacijah je bil Šutar v soboto ponoči napaden pred lokalom na Rozmanovi ulici, kamor je prišel po sina.

Branil ga je – in pri tem izgubil življenje. Dogodek je v dolenjskem mestu sprožil val ogorčenja, žalosti in pozivov k ukrepanju.