Kdo je bil Aleš Šutar – Aco, ki je življenje plačal takrat, ko bi morala delovati država

Piše: e-maribor
V Novem mestu žalujejo za Alešem Šutarjem, domačinom, prijateljem in glasbenikom, ki je umrl, ko je branil svojega sina. Skupnost se sprašuje, zakaj je moralo priti tako daleč.
Njegovi prijatelji so mu pravili Aco. Vedno nasmejan, pomirjujoč, z nasvetom za vsakogar, ki je sedel k točilnemu pultu ali se ustavil za nekaj besed. Aleš Šutar, znan tudi kot DJ Acco, je bil del generacije, ki je pred dvema desetletjema s strastjo postavljala temelje elektronske glasbene scene v Posavju.
V soboto pa je umrl v tragediji, ki je pretresla Novo mesto in odprla boleča vprašanja o tem, kako dolgo lahko država še miži pred nasiljem, ki tli med ljudmi.
Po znanih informacijah je bil Šutar v soboto ponoči napaden pred lokalom na Rozmanovi ulici, kamor je prišel po sina.
Branil ga je – in pri tem izgubil življenje. Dogodek je v dolenjskem mestu sprožil val ogorčenja, žalosti in pozivov k ukrepanju.
»Aco je bil del naših temeljev«
Iz lokalnega Kulturno-umetniškega društva Valvasor, kjer je Šutar pred leti soustvarjal začetke elektronske scene, so sporočili, da jih je novica globoko prizadela.
»Na žalost nas je včeraj v tragičnih okoliščinah zapustil Aleš Šutar aka DJ Acco, eden od pionirjev DJ-ev, ki je od leta 2000 soustvarjal začetke elektronske glasbene scene v Posavju in bil pomemben del zgodbe KUD Valvasor,« so zapisali.
Dodali so, da je bil Aco eden tistih ljudi, ki so »prinašali energijo, strast ter pristnost za DJ pultom« in da so se ob njem mnogi naučili, kaj pomeni kakovostna glasba in povezanost med ljudmi.
Prijazen, miroljuben, vedno s pravo besedo
Na družbenih omrežjih se vrstijo sporočila prijateljev in znancev, ki opisujejo človeka, ki je vsem ostal v spominu kot »vedno nasmejan natakar Pri vodnjaku, z dobro besedo za vsakega«.
»Aco, hvala ti za vse skupne in preplesane noči. Tvoj nasmeh za mix pultom je bil edinstven,« je zapisal eden od prijateljev.
Drugi dodaja: »Vedno prijazen, miroljuben, s pravo perspektivo. Sočuten in dober človek.«
Družina je izgubila moža in očeta, Novo mesto pa človeka, ki je v skupnost vnašal toplino, povezoval ljudi in spominjal, da se lahko razlike premagujejo z glasbo, ne z nasiljem.
»Danes je človek mrtev. Nimam besed.«
Lokalna skupnost zdaj zahteva odgovore. Odzvale so se tudi najvišje državne institucije – od predsednika vlade Roberta Goloba do predsednice republike Nataše Pirc Musar in župana Kočevja Gregorja Koširja, ki je zapisal:
»Danes je človek mrtev. Nimam besed … Krivci za neukrepanje imajo imena in priimke – po celi liniji upravljanja države.«
A v Novem mestu danes ne prevladuje politika, temveč žalost. Sveče pred lokalom, kjer je Aleš izgubil življenje, gore, tišina pa je glasnejša od besed.