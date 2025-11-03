Katičeva in Poklukar ob funkciji, a ostajata ministra

Piše: Spletni časopis

Z odstopom ministrice za pravosodje Andreje Katič (SD) in ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja (Svoboda) se na izredni seji popoldan seznanjajo poslanci.

Oba ministra bosta s tem postala bivša, a bosta delo še opravljala do izvolitve naslednikov v parlamentu, ker premier Robert Golob (Svoboda) za njuno delo ni pooblastil drugih ministrov ali sam prevzel vodenja. Ko jima najde naslednika bo v tem mandat zamenjana že polovica vseh ministrov. Deset. Poslanci bodo še Janjo Rednjak potrdili za novo poslanko SD. Sedež ji bo pripadel zaradi odstopa Janija Prednika.

Parlament se bo popoldan sestal na dveh izrednih sejah zapored. Najprej na zahtevo predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki pride pojasniti svoj pogled na umor Aleša Šutarja – Acota. Predsednico bodo poslanci le poslušali, o njenih zamislih pa ne bo razprav ali sklepov.

Zadnje dni je Pirc Musarjeva Pirc Musar pozornost pritegnila, ko je povedala, da se je z vodstvom Romov na Dolenjskem dogovorila, da ne bodo več streljali v zrak ali kam drugam. Streljali so tudi iz avtomatskega orožja. Kot sem opozoril je predsednica s tem pokazal, da so Romi skoraj že lastna država, ki ima svoje oborožene sile, vrh naše države pa jih lepo prosi, naj ne vznemirjajo drugih ljudi s streljanjem. In Romi to obljubijo.

Na nenavadno izjavo je opozoril poslanec NSi Aleksander Reberšek:

Pirc Musarjeva ima pomisleke, ali je za reševanje romskih težav modro takoj uporabiti vojsko. Vlada je napovedala, da bodo zaradi konfliktov ob smrti Šutarja vojsko uporabili za pomoč policiji pri širšem nadzoru meje.

Katičeva in Poklukar bosta s seznanitvijo z odstopi postala bivša ministra. To bo že deveti in deseti odhod ministrov. Bivši so že pred tem postali Tatjana Bobnar, Daniel Bešič Loredan, Uroš Brežan, Sanja Ajanović Hovnik, Irena Šinko, Dominika Švarc Pipan, Marjan Šarec (ta zaradi izvolitve za EU poslanca) in Darjo Felda.

Oba, ki sta odstopila, bosta funkciji še naprej opravljala do imenovanja naslednikov. Tako je odločil premier, kor parlamenta ni obvestil, kdo bo začasno prevzel njuno delo. Kako dolgo bosta Katičeva in Poklukar še opravljala delo ministrov, bo odvisno od Goloba, ki mora najti kandidata, ki bi položaja prevzela. Če bosta v državnem zboru potrjena, bo to za nekaj mesecev do volitev. Če ne najde nadomestil lahko premier sam prevzame vodenje resorjev ali pa pooblastiti druge ministre za to.

Odstopna izjava Katičeve je takšna:

Odstopna izjava Poklukarja pa: