Kandidata za podpredsednika DZ sta Danijel Krivec in Franc Križan

Piše: C. R.

Kandidata za podpredsednika DZ sta Danijel Krivec (SDS) in Franc Križan (Demokrati), je razvidno iz vloženih dokumentov pred današnjo sejo DZ, na kateri bodo glasovali o kandidatih. Krivca so za kandidata predlagali poslanci SDS, pod Križanovo kandidaturo pa so se podpisali poslanci Demokratov in Resnice.

V obrazložitvi kandidature Krivca so izpostavili, da je bil podpredsednik DZ že v preteklem mandatu, ko je delo opravljal uspešno. Pred tem je bil trikrat župan občine Bovec, v občini je deloval tudi kot poveljnik občinske civilne zaščite, v DZ pa je bil prvič izvoljen leta 2004 in nato na vseh naslednjih parlamentarnih volitvah. V enem od mandatov je bil tudi vodja poslanske skupine, so navedli. Omenili so tudi, da je bil aktiven udeleženec vojne za Slovenijo. Predlagatelji menijo, da bo ob bogatih poslanskih izkušnjah delo podpredsednika DZ opravljal vestno in odgovorno.

V predlogu Križanove kandidature pa so navedli, da ima 37 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, med drugim je deloval kot član uprave Loterije Slovenije in direktor Slovenske turistične organizacije. Vodil je tudi več velikih poslovnih sistemov doma in v tujini. Po njihovih navedbah kandidat izpostavlja, da prihaja iz stranke, ki zagovarja spoštovanje različnosti, kulturo dialoga ter profesionalnost in strpnost. Stavi na sodelovanje in povezovanje in bo s svojim zgledom in delom na mestu podpredsednika te vrednote poskušal vnesti v slovenski družbeno-politični prostor, so navedli.

DZ bo o kandidatih odločal na današnji izredni seji, in sicer na tajnem glasovanju. Za izvolitev podpredsednika DZ je potrebna večina glasov vseh poslancev.

O tem, kdo bo tretji podpredsednik DZ, še ni znano.