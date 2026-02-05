Kampanja pred kampanjo? Gibanje Svoboda na vsak način išče načine, kako zaobiti pravila

Piše: Vida Kocjan

Gibanje Svoboda se sooča z obtožbami o spornem financiranju predvolilne kampanje pred državnozborskimi volitvami, ki bodo 22. marca 2026. Oglasno kampanjo so sprožili že decembra, v stranki molčijo, poznavalci pa opozarjajo, da to lahko vodi celo v razveljavitev volitev.

Gre za kampanjo pred uradno kampanjo, kar pomeni obvod zakona o volilnih in referendumskih kampanjah.

V decembru 2025 je Gibanje Svoboda (oziroma z njim povezane strukture) začelo obsežno oglasno kampanjo prek spletne strani Slovenija naprej. Po piškotnih pojasnilih na tej strani naj bi v obdobju od 1. decembra 2025 do 19. februarja 2026 namenili 150.000 evrov za oglaševanje v korist vladajoče stranke.

Molčijo o svoji kampanji

Stranka molči o tej temi – na njeni uradni spletni strani, v drugih aktualnih objavah, denimo na Facebooku, in izjavah vodilnih ni nobenega omembe te afere. Predsednik stranke Robert Golob na vprašanja novinarjev o tej kršitvi ne odgovarja.

O tem molčijo tudi v mainstream medijih, tj. v vladajoči eliti naklonjenih medijih, kot so RTVS, 24ur, Delo, Večer, Siol in podobno. Do začetka tega tedna pri njih namreč ni bilo nobenega članka, ki bi omenjal uradni odziv Svobode na to temo. Trenutno ni niti nobene uradne preiskave ali znane kazenske ovadbe. Vprašamo se lahko, kako drugače bi bilo, če bi takšno nezakonito kampanjo izvajala največja opozicijska stranka SDS? Raztrgali bi jo.

Sporna kampanja

Tovrstno oglaševanje je sporno iz več razlogov. Uradna volilna kampanja se namreč po zakonu začne šele po 19. februarju 2026, ko se odprejo volilni računi in morajo biti vsi prispevki ter poraba transparentni in pod nadzorom Računskega sodišča RS. Pred tem obdobjem lahko stranke zbirajo denar na rednem računu, in to brez razkritja donatorjev in izvora sredstev.

V primeru Gibanja Svoboda gre zato za nameren obvod mimo zakona, saj zakon ne ureja obdobja pred uradnim začetkom kampanje. To je t. i. siva cona, ki jo zdaj izkoriščajo pri Svobodi, zelo očitno zaradi obsega in »tajminga«.

Kaj oglašujejo?

Osredotočeni so na promocijo (domnevnih) dosežkov aktualne vlade pod vodstvom Roberta Goloba, tudi predsednika stranke Gibanje Svoboda. Poudarjajo zvišanje plač v ključnih poklicih (vzgojiteljice, medicinske sestre, javni sektor na splošno), rast povprečne bruto plače in izboljšanje kreditnih ocen Slovenije. Večina podatkov je sicer zavajajočih. Ob vsem tem pozivajo h »gradnji boljše države« z obrazcem za vključevanje javnosti. Stranka Gibanje Svoboda ni eksplicitno omenjena, domnevni dosežki pa so pripisani »aktualni vladi« pod Golobovim vodstvom.

Sporen spletni profil

Kampanjo izvajajo prek spletnih oglasov (predvsem na Metinih platformah – Facebooku in Instagramu), nekaj je tudi drugih kanalov, kot so zunanji plakati in spletno oglaševanje.

Konec decembra se je na družbenih omrežjih pojavil tudi oglaševalski profil Slovenija naprej.

Iz doslej znanih podatkov, ki izhajajo iz politike zasebnosti oziroma piškotkov na spletni strani, je razvidno, da predvideni skupni znesek za politično oglaševalsko kampanjo od 1. decembra 2025 do 19. februarja 2026 znaša do 150 tisoč evrov.

V znesek so vključeni priprava in produkcija oglasov, zakup oglasnih površin (vključno z zunanjimi plakati), spletno in družbeno medijsko oglaševanje ter drugi neposredni stroški.

Domena Slovenijanaprej.si je registrirana na Gibanje Svoboda, razkrivajo javno dostopni podatki WHOIS. Slednje je sistem, protokol, ki vsebuje informacije o lastništvu domen, IP-naslovih in avtonomnih sistemih na internetu.

Neskladnost z evropsko uredbo in vprašljivost Mete

Obstajajo tudi očitki o neskladnosti z evropsko uredbo o transparentnosti političnega oglaševanja (Uredba EU 2024/900), saj oglasi na Meti oziroma Facebooku niso označeni kot politični in ne razkrivajo sponzorja.

Očitno je, da imajo v Svobodi dogovor o oglaševanju političnih vsebin z vodilnimi na Metinem družbenem omrežju Facebook. Medtem ko oglaševanje tovrstnih vsebin na Facebooku za druge ni dovoljeno, je pri Svobodi drugače.

Druga nedovoljena financiranja

To tudi ni edino, kar je sporno. Z očitki o nedovoljenem financiranju iz tujine, povezanim z Inštitutom 8. marec, se sooča tudi ta nevladna organizacija. Poleg tega je tu še nekaj drugih nevladnikov, ki so blizu vladi oziroma Svobodi. Zakon strankam namreč prepoveduje tuji denar, a obstajajo obvodi prek zavodov.

Pri tem poznamo tudi starejše afere (2022–2024). Tako naj bi bila Gen-I in Star Solar vpletena v domnevno nezakonito financiranje prek podjetij, v katerih je Golob prej deloval. Tu so bile uvedene preiskave in kakšna parlamentarna preiskovalna komisija, vendar pa še vedno ni dokončnih sodb.

Financiranje: kdo je naročnik in kdo plačnik?

Tako kot pri Golobu ne odgovarjajo na vprašanja, mediji pa molčijo, trenutno tudi ni javnih verodostojno potrjenih informacij preverljivih virov o drugih zastavljenih vprašanjih. Tako se ne ve, kako točno je financirana spletna stran Slovenijanaprej.si, kdo je naročnik in kdo dejanski plačnik oglaševanja. Tudi s spletnimi iskanji ni mogoče najti uradnih podatkov o lastništvu domene, poslovnem subjektu ali poročilih o plačilu oglaševalskih storitev.

Trenutno uradnih javnih podatkov WHOIS za domeno Slovenijanaprej.si, ki bi jasno razkrili, kdo je registriral to domeno (ime ali organizacijo), ni možno pridobiti z običajnim vpogledom. WHOIS takšnih podatkov za domene .si ne prikazuje javno ali jih omeji zaradi razlogov zasebnosti.

Takšne podatke bi torej moralo razkriti uradno podjetje oziroma organizacija, ki je naročila ali plačala oglaševanje, ali pa jih mora razkriti pristojni nadzorni organ, kot sta na primer Računsko sodišče ali Komisija za preprečevanje korupcije, kot del uradnih pregledov. Ali se na tem področju kaj dogaja, se zaenkrat ne ve.

Nekateri poročajo, da naj bi bilo s političnim oglaševanjem povezano podjetje DC Limited, digitalne rešitve. Po podatkih Erarja je to doslej iz javnega denarja prejelo 152.377 evrov, od tega kar 98.210 evrov od podjetja Gen-I Sonce in 47.177 evrov od Družbe za avtoceste v RS (Dars). Nekateri opozarjajo, da so ta plačila povezana tudi z vladajočo stranko in njenim oglaševanjem. V podjetju to zanikajo.