Kam so izginile premierjeve obljube, da bo odstopil, če bo kršil zakon o preprečevanju korupcije?!

Piše: Moja Dolenjska

Premier Robert Golob je še pred volitvami zagotavljal, da bi v primeru, da bi komisija za preprečevanje korupcije pri njem ugotovila kršitev zakona o preprečevanju korupcije, takoj odstopil. A zdaj, ko je KPK pri njem (sicer še neuradno) zares ugotovila kršitve zakona, kot kaže, odstopiti ne namerava. Še več.

Skuša celo politično diskreditirati KPK kot samostojni in neodvisni organ.

“Zagotovo! Tako je na vprašanje voditeljice Kanala A, ali bi odstopili s premierskega položaja, če bi KPK pri njem ugotovila kršenje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, nekaj dni pred volitvami leta 2022 v eter odgovoril Golob.

Po neuradnih informacijah medijev je KPK spisala že osnutka dveh poročil, v katerih je ugotovila, da je Golob kršil zakon o integriteti. Prvič v primeru, ko je od nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar zahteval, da razreši enega od načelnikov v policiji, drugič pa v primeru Karigador, kjer je Golob brezplačno dopustoval v vili poslovneža, ki mu je potem Golobova vlada dodelila dve vidni funkciji v zdravstvu. A Golobove obljube iz leta 2022 so, kot kaže, že praktično izpuhtele. Namesto tega želi KPK celo diskreditirati.

Tako so se v njegovi stranki na včerajšnje pisanje medijev glede ugotovitev KPK v zadevi Karigador odzvali z navedbo, da želijo biti nekatere institucije nad zakoni, kar pomeni, da v Golobovi stranki ne priznavajo neodvisnosti in samostojnosti KPK, pač pa se politično postavljajo nad njene ugotovitve.

Golob je proti KPK sprožil tudi pravno vojno, in sicer prek SDH in vidnega funkcionarja Gibanja Svoboda Damirja Črnčeca. SDH, ki ga vodi viden akter Gibanja Svoboda Žiga Debeljak, je namreč sprožil tožbo zoper poročilo KPK, v katerem je ta nedavno opredelila več korupcijskih tveganj pri zaposlitvi Črnčeca v SDH. Tožbo je vložil tudi Črnčec.

Posnetek Golobove obljube z dne 18. aprila 2022 (šest dni pred volitvami) si lahko ogledate na povezavi: Kanal A