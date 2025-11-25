Kako zatreti “črnuharje” Lene Grgurevič

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po opozorilih v medijih, da je šefico odbora za pravosodje Leno Grgurevič (Svoboda), ki je znana po izjemni nizkotnosti že iz parlamenta, razočaranje nad porazom na referendumu odneslo v novo skrajnost, se v Svobodi še kar niso javno odzvali, obsodili rasističnih tonov svoje poslanke in zavrnili možnost, da bi oblast zlorabili za nov obračun z opozicijo in drugače mislečimi. K čemur je štiri mesece pred volitvami javno pozvala ta vladajoča poslanka zaradi poraza na referendumu.

Njen odziv na rezultat referenduma je vseboval prvino sovražnega zmerjanja na način, ki je značilen za skrajne rasiste, denimo Kukluksklan, to je teroristične organizacije v ZDA, ki je slovela po posebnem “oblastnem” odnosu do “črnuharjev”.

Sporna izjava, na katero so iz vladne koalicije in vladnih strank doslej še niso resno odzvali, je bila takšna:

Ravnanje poslanke je še posebej nerodno, ker v parlamentu vodi odbor za pravosodje, za poslanko pa je prišla iz sodstva. S tem predstavlja simbol pravosodja in oblasti. Zelo nenavaden simbol. Na sodišču pred poslansko kariero sicer ni bila sodnica. To ji ni uspelo postati. Je pa zdaj soodločala o tem, kako se bo poslej volilo sodnike in zahtevala drugačen način tudi zaradi lastnih neuspehov v preteklosti, ki bi naj bili krivica.

Njena oznaka o črnuharjih, ki so jih v ZDA obešali, se sicer verjetno nanaša na duhovnike in verne, vera pa po ideologiji še iz prejšnjega režima velja za “opij za ljudstvo”, to je izvirala iz tega, ker je temeljil na konkurenčni religija komunizma, ki je bila edina res dovoljena. Vse druge se je najmanj nadziralo in onemogočalo. Če ne celo fizično eliminiralo.

Sporočilo pomembne poslanke, ki vlada državi, je še toliko bolj zanimivo, ker je skupina vladnih strank prišla na oblast po kampanji protestnikov, ki so pozivali k smrti konkurentov (janšistov), torej k čistkam. Čistke je, ko so prevzeli oblast, premier Robert Golob s svojo koalicijo tudi izvedel v državnih podjetjih, medijih, v policiji in drugod. In celo ni skrival, da gre za politični obračun, h kateremu bi se naj skupaj z njim zavezali tudi njegovi pristaši in aktivisti na RTVS. Spomnimo na to izjavo Tanji Starič, kako tudi televizijska voditeljica sodi v ta krog:

Zaradi tega je danes Golob nekoliko v težavah, ker se je po tem, ko je počistil še Tatjano Bobnar z vrha notranjega ministrstva, znašel v postopkih pred KPK, sodstvom…

A se za zdaj z najbolj ostrimi odvetniki še uspešno brani pred očitki grobe zlorabe oblasti za nastavljanje svojih kadrov v policijo, medije, državna podjetja…

V normalni državi bi poziv z rasističnimi vsebinami za pogrom opozicije, ki bi ga izrekla poslanka, ki vodi odbor za pravosodje, pomenil najmanj, da bi se morala takoj posloviti od te funkcije.

Sramoto ji dela.

A pri nas je iz vladnih vrst vse tiho.

Tak molk pa je praviloma znak strinjanja.