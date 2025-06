Kako prvoborko proti kapitalizmu “poganja” globalni kapital

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

Nika Kovač pravi, da se bori proti izkoriščanju delavcev in kapitalizmu. Toda med njenimi (preteklimi) donatorji je Obamova fundacija, ki je leta 2021 prejela sto milijonov dolarjev od enega najbogatejših zemljanov – Jeffa Bezosa. Gre za brutalnega izkoriščevalca, ki delavcem med delovnim časom praktično onemogoča izhod na stranišče. Nika Kovač se torej z denarjem turbokapitalista bori proti kapitalizmu.

Skrajni levičarji, kot je Nika Kovač (tesno povezana s skrajno Levico – Inštitut 8. marec je soustanovil gejevski aktivist in minister Simon Maljevac), so prepričani, da se borijo proti “zlobnemu kapitalizmu”. To je Nika Kovač tudi sama izpostavila: “Vedno, ko govorimo o nekem feminističnem boju, se borimo tudi proti kapitalistični družbeni ureditvi, ki spodbuja to neenakost. Pogosto se zgodi, da nasilje izvaja nekdo, ki ima ekonomsko moč, simbolno moč, neki nosilec znanja.”

Delavci ne smejo iti na stranišče, urinirajo v plastenke in smeti

Najbolj tragikomično je to, da jo finančno posredno podpira prav “zloben kapitalist”. Evroposlanec Branko Grims je izpostavil multimilijarderja in ustanovitelja multinacionalke Amazon Jeffa Bezosa. Po lestvici Forbes je Bezos namreč tretji najbogatejši Zemljan. Prav tako ni ravno vzor na področju delavskih pravic, za katere se bori Nika Kovač .

Fantazma o boju za delavske pravice

“Delavci si ne upajo iti na stranišče, saj morajo narediti določene norme, ki so jim jih zastavili nadrejeni. Tako urinirajo v steklenice ali smeti, saj privarčujejo na času, ki bi ga drugače porabili za odhod na stranišče,” je mogoče prebrati na spletu. V navezavi na to je je omembno dodati, da je prav Bezos eden od največjih donatorjev Obamove fundacije. Novembra leta 2021 je fundaciji namenil sto

Posredni podpornik aktivizma Nike Kovač

Če dodamo podatek, da je prav Obamova fundacija Niki Kovač omogočila štipendijo (za akademsko leto 2021–2022), je krog sklenjen. Bezos je posredni podpornik levičarskega aktivizma, ki ga pooseblja Nika Kovač.

“S poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove”

“Fajtanje” Nike Kovač je približno tako iskreno kot izjava tovarišijskega turbokapitalista Zorana Jankovića, da bo kapitalizem propadel. Če se izrazimo v bibličnem jeziku: “Nika Kovač z Beelzebulom, poglavarjem hudih duhov, izganja hude duhove.”