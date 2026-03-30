Kako nameravajo Golobovi olastniniti Gen-I oziroma si pripraviti »zlato padalo«

Piše: Vida Kocjan

Po pregledu bilanc in po nedavnih razkritjih posnetih pogovorov na portalu Anti Corruption 2026, v katerih je Dejan Paravan, dolgoletni Golobov zaupnik in nekdanji šef Gen energije, neposredno potrdil namero o privatizaciji podjetja Gen-I, se vse glasneje postavlja vprašanje: Ali si je Robert Golob pripravil »zlato banko« in »zlato padalo« za čas po volitvah 2026?

Država Gen-I uradno obvladuje stoodstotno, a spremembe statutov, zadržani dobički v višini 218 milijonov evrov in zakonske prilagoditve kažejo na pot do tihe tajkunske privatizacije, ki bi koristila Robertu Golobu in njegovemu ožjemu krogu.

Po navedenih razkritjih Golob načrtuje olastninjenje (privatizacijo) družbe Gen-I, ki je prek državnih družb Gen energija in Slovenski državni holding (SDH) v 100-odstotni državni lasti. Namero privatizacije družbe Gen-I je v zadnjem skrivaj posnetem pogovoru potrdil tudi Dejan Paravan, zelo dober Golobov prijatelj, nekdanji generalni direktor družbe Gen energija in zdajšnji direktor zasebne družbe NGEN.

Zlato padalo za posameznike

Namero o privatizaciji nakazujejo tudi analize lastniške strukture in dokumenti podjetja Gen-I. Uradno vlada ali Gen-I teh načrtov (pričakovano) ne potrjujejo. Kako jih tudi bi, saj bi v javnosti močno zavrelo. Poznavalci pa opozarjajo na zelo možno »tajkunsko privatizacijo« in zlato padalo za posameznike po najverjetnejšem političnem volilnem porazu.

