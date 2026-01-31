Kako je “mehanizem” v ozadju poskrbel, da je del vmesnega sporočila “pricurljal” ravno na POP TV

Piše: A. H. (Nova24tv)

Vmesno poročilo parlamentarne preiskovalne komisije pod vodstvom Tamare Vonta, ki je nedavno “pricurljalo” v javnost, je več kot očitno le orodje za politično obračunavanje. Da je del poročila pristal ravno na POP TV, ni naključje – za tem stoji zelo jasna povezava medsebojno povezanih akterjev v ozadju, ki so ga strateško razširili z namenom diskreditacije nasprotnega političnega pola tik pred parlamentarnimi volitvami spomladi 2026.

Volitve so vedno bližje, politična levica pa se poslužuje vseh možnih nizkih udarcev, med katere sodi tudi zloraba parlamentarnih komisij. Nič čudnega, da se je v namenu političnega obračuna in diskreditacije aktivirala cela “ekipa”, ki bi storila vse, da preusmeri pozornost z bistvenega: neizpolnjenih obljub, številnih afer in domnevno spornega financiranja medijskih kampanj največje koalicijske stranke.

Vse se začne pri Tamari Vonti, predsednici komisije, ki je poročilo pripravila z očitnim političnim namenom. Njen svetovalec Tomaž Modic, ki je del zloglasne trojice na portalu Necenzurirano (skupaj s Primožem Cirmanom in nekdanjo generalno sekretarko Svobode Vesno Vuković), ne služi le vlogi “svetovanja”. Modic je imel neposreden dostop do občutljivih informacij, ki jih je zlahka posredoval Vukovićevi. Ta jih je nato naknadno lahko predala državnemu sekretarju na ministrstvu za obrambo Damirju Črnčecu, ki se je s položaja poslovil januarja 2025 in se preselil na Slovenski državni holding (SDH) kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost. Črnčec in Vukovič sta le “kolega”, kar dokazuje tudi fotografija njunega sproščenega sestanka pred časom.

Fotografija je bila posneta še v času, ko je Črnčec lobiral za mesto člana v upravi Petrola pri tem pa bi mu znala pomagati Vesna Vukovič, ki naj bi imela tudi po odhodu iz stranke Gibanja Svoboda še vedno velik vpliv na predsednika vlade Roberta Goloba in vpliv na “kadrovanje” v državnih podjetjih.

Ta veriga akterjev se ne konča tukaj. Kot je znano že vse od vlade Marjana Šarca, pa obstaja tesna zakulisna povezava med Damirjem Črnčecem in Juretom Tepino, ki služi predvsem temu, da se zagotovi bolj naklonjeno ali vsaj manj kritično poročanje medijske hiše Pro Plus (POP TV, Kanal A, portal 24ur.com) do vlade Roberta Goloba, zlasti v obdobju pred parlamentarnimi volitvami. Damir Črnčec je opisan kot eden ključnih operativcev premierja Goloba. Kot pomočnik predsednika uprave SDH za področje korporativne varnosti in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za obrambo ima velik vpliv na paradržavno gospodarstvo in politične kroge. Njegova vloga je predvsem v tem, da pripravlja teren za ugodne poslovne dogovore, ki koristijo Pro Plusu, hkrati pa neposredno vpliva na uredniško politiko – na primer z zahtevami po umiku ali omilitvi člankov, ki so kritični do vlade ali Gibanja Svoboda.

Jure Tepina pa je odgovorni urednik portala 24ur.com, kjer po navedbah članka vodi uredništvo kot nekakšno “državo v državi” znotraj Pro Plusa. V dogovoru s Črnčecem izvaja uredniško politiko, ki nevtralizira ali omejuje kritične vsebine do oblasti. Tepina si hkrati prizadeva za višji položaj – za odgovornega urednika celotnega informativnega programa Pro Plusa (po odhodu Tjaše Slokar Kos konec 2024). Ker mu to ni takoj uspelo, je prevzel močnejši nadzor nad spletnim delom hiše.

Ta mehanizem puščanja informacij – od Vonte prek Modica, Vukovićeve in Črnčeca do Tepine na POP TV – ni naključen, ampak premišljen korak za politične napade nasprotnikov ter propagando tranzicijske levice.

Poročilo, ki je pricurljalo prav v času volilne kampanje, je polno domnevnih sumov o nezakonitem financiranju SDS, a kritikom služi le kot dimna zavesa za lastne napake oblasti.