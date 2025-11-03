Kaj vse vam prikrivajo o umoru Aleša Šutarja – Acota

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Čeprav je Aleš Šutar – Aco že pokopan, policija ves čas prikriva njegovo ime in priimek. Po tihem dogovoru z informacijskim pooblaščencem v preteklosti, da ljudje nimajo pravice od policije izvedeti imen in priimkov umorjenih po državi. Da je umrl Šutar, smo izvedeli od pretresenih prebivalcev Novega mesta.

Enako vam policija prikriva, koga sumijo, da je zagrešil umor. Tudi to je “zasebno”. Javnosti so razkrili le, da so prijeli osumljenca “povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt” in da je sodnik odredil pripor. Tudi v tem primeru smo mimo policije izvedeli, da bi naj priprli Sabrijana Jurkoviča. Doslej policija še nikoli ni omenila, da so vpleteni Romi ali da je priprt Rom.

Prepoved imajo. Tega ne smejo povedati. Slabo bi vplivalo, če bi ljudje vedeli, kaj se dogaja v državi. Pa morajo to skrivati.

POP TV poroča, da so neuradno iz policije izvedeli, da Šutar ni umrl zaradi udarca z bokserjem. O rabi bokserja so poročali na Hrvaškem. Naša policija uradno ni razkrila nič. So pa zdaj zanikali. A neuradno. Slišati je, da bi naj šlo za udarec s pestjo v lice. Policija pa, še poroča POP TV po neuradnih informacijah, nima posnetka dogodka, ker nobena bližnjih nadzornih kamer ni bila usmerjena tja, pa tudi DNK dokazov bi naj ne bilo. Temelj za sume, kdo je zagrešil umor, so izjave očividcev. Sabrijan Jurkovič bi naj krivdo zanikal. Uradno tega sicer ne vemo, ker na policiji ne smejo omeniti njegovega imena in priimka.

Tudi večji mediji ime osumljenega prikrivajo. Oblastna cenzura ne deluje le pri policijskem obveščanju. Tudi v medijih ima učinke.

Kot sem poročal je bilo ob pogrebu Šutarja slišati, da bi lahko bil umora osumljen napačen Rom. Šutarja bi naj ne udaril Jurkovič, ampak bi to lahko storil njegov 20 letni bratranec Samir.

Jurkovič ostaja priprt in glavni osumljenec, policija pa, po neuradnih informacijah POP TV, še vedno preverja morebitno vpletenost drugih oseb.

A uradno vam tega ne smejo povedati in ne smete vedeti.

Takšna država smo.

Kako velike so težave, ki jih policija ne sme omenjati, pa kaže izjava predsednice republike Nataše Pirc Musar, da se je z vodstvom Romov dogovorila, da ne bodo več streljali v zrak ali kam drugam. So skoraj že lastna država, bi lahko sklepali, vrh naše države jih celo lepo prosi, naj ne vznemirjajo naših ljudi s streljanjem.

In oni obljubijo naši predsednici. Na nenavadno izjavo je opozoril poslanec NSi Aleksander Reberšek: