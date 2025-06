Kaj pa veterani vojne za Slovenijo?

Piše: dr. Stane Granda

Smo pred osrednjim slovenskim državnim praznikom. Spominjali se bomo največjega dosežka Slovencev v zgodovini. Osrednja proslava ne bo na praznični dan, ampak poprej, ker na državni praznik Slovenci za lastno državo nimamo časa. Mnoge šole bodo konec pouka dva dni prej izrabile tudi za to, da se bodo izognili organiziranju primerne šolske proslave. Bog varuj, da bi mladina kaj izvedela o osamosvojitvenih prizadevanjih, procesih o vojni za Slovenijo, in to v letu, ko proslavljamo konec druge svetovne vojn, ki nam je po mnenju »svobodnih demokratov«, ki nam danes vladajo, prinesel temelje slovenske osamosvojitve. Leta 1991 so ta dosežek, tako govorijo v slovenskem parlamentu, ki mu predseduje magistrica pravne zgodovine, samo aktivirali. Pravi osamosvojitelji so Tito, Kardelj, Kidrič! To bo potrjevala tudi osrednja državna proslava. V prvi vrsti bodo posamezniki, ki jim Slovenija ni bila intimna opcija, ki so jim povojni poboji drugotna tema, ki ne dovolijo pokopati žrtev revolucije in totalitarizma, ki niti ne znajo dobro slovensko … Med veteranskimi prapori bodo prevladovali oni z rdečo zvezdo, s srpom in kladivom – simboli največjega pomora Slovencev v zgodovini.

Duhovnemu in političnemu očetu slovenske osamosvojitve Lambertu Ehrlichu so posvetili prvi javni prostor na slovenskem etničnem ozemlju v Žabnicah, ki so v Italiji. Koliko javnih površin je v Sloveniji posvečenih Titu, ki je osebno nadziral pomore v Sloveniji, in koliko Jožetu Pučniku, ki je odigral v velikem dejanju osamosvojitve ključno vlogo. Ponarejanje zgodovine se nadaljuje. Veliko vlogo igra pri tem predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo general Ladislav Lipič, ki je na Kučanovo pobudo hotel dokazati, da so osamosvojitev izvedli Titovi teritorialci iz leta 1968. Zato ni naključje, da je organizacijo, ki jo vodi, popolnoma podredil zvezi borcev, ki jo vidi kot svojega vzornika in voditelja. Na praznik slovenske osamosvojitve prihajajo osamosvojitelji kot svojevrstni ministranti, ne partizanov, ki jih praktično več ni, ampak častilcev in zagovornikov največjega pomora Slovencev v zgodovini. To je še hujše in v državi, ki bi spoštovala evropsko resolucijo o žrtvah vseh treh totalitarizmov, bi moral glavni krivec pred sodišče. V Sloveniji pa ta možicelj vodi organizacijo, ki bi jo morali prevevati demokracija in slovenstvo.

Pred časom smo bili priča burnim razpravam o pravicah do posebnih priznavalnin, ki so jim dali nesrečno ime privilegirane pokojnine. Med njimi ni bilo niti enega veterana. Pa bi si mnogi to zaslužili. Vsaj tisti, ki so skrivali orožje. Nasprotno. Doživljajo hvalnice onim, ki so ga po Kučanovem soglasju izročili JLA. Ravnali so se v skladu s totalitaristično zakonodajo. To dogajanje ni naključno. Z njimi je aktualna ministrica za kulturo hotela ponižati tiste temelje, ki so nas pripeljali do slovenske osamosvojitve. Za njo je kulturno enakovredno upodabljanje perverznosti, kot je žensko dojenje psa, z delom Vena Pilona, ki si za časa življenja ni mogel zagotoviti primerne starostne oskrbe. Žrtev tega je resnična slovenska kultura, kar je bil tudi temeljni namen predlagateljice zakona. Zato so tudi bojkotirali referendum. Želeli so, da propade, da ustvari razpoko med osamosvojitvijo in slovensko kulturo. Kako sta bili obe nekdanji Jugoslaviji v resnici protislovenski, dokazuje primer, da so borcem za severno meje, za slovensko Koroško, šele po petdesetih letih priznali status.

Nedavno smo bili na eni slovenskih televizij priča pripovedi nekega našega rojaka, veterana vojne za Slovenijo, ki ob borni penziji brez nog čaka na smrt na bolniški postelji. Nihče mu ne pomaga. Država mu kot državljanu odreka pomoč. Kje je veteranska organizacija, ki bi ji to morala biti prva skrb? Ni bogata, ni pa toliko revna, da te obvezne pomoči ne bi zmogla. Ali pa naj organizira nabirko med veterani. Gospodu Lipiču to ne pade v glavo, ker mu tega g. Kučan ni ukazal. Tudi »ne frak in ne taler«, kot bi rekli njegovi, ki niso nikoli dojeli osamosvojitve.

Če ne bi bilo organizacij MORIS in VSO, bi bila Slovenija že zdavnaj Kučanija in gen. Lipič njen prvi mežnar!