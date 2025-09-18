Kaj imata skupnega Vladimir Prebilič in Benito Mussolini?

Piše: Moja Dolenjska

Evropski poslanec Vladimir Prebilič se je po dolgem omahovanju vendarle odločil in bo 15. oktobra ustanovil svojo stranko. Po prvih informacijah, ki so pricurljale v javnost, naj bi se imenovala Gremo!, a se je Prebilič pozneje premisli.

Kot so poročali mediji, naj bi bil razlog v tem, da je s podobnim imenom na lokalnih volitvah že nastopil župan Ilirske Bistrice Gregor Kovačič. Ta je namreč na volitvah nastopil z listo Gremo! – Neodvisna lista dr. Gregorja Kovačiča. A Kovačič svoje liste ni registriral kot stranke, prav tako je ni zaščitil na uradu za intelektualno lastnino, zato slednje ni mogel biti pravi razlog za to, da Prebilič stranki išče drugo ime.

Po neuradnih informacijah je bil pravi razlog nekje druge. Ime Gremo! naj bi namreč preveč spominjalo na italijanskega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija. Ta je namreč svojo politično karirero začel pri italijanskem časopisu Avanti!, kar pomeni »naprej« ali »gremo«. Avanti! je bilo tudi politično geslo socialistov, ki ga je Mussolini najprej uporabljal, dokler ni prešel v nasprotni ideološki tabor.

In neuradno se je želel Prebilič izogniti prav primerjavam z italijanskim diktatorjem.