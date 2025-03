Kacin razkril sramotno sabotažo v času epidemije covid19 – na ministrstvu za zdravje takrat niso ubogali premierja Janše in naročili cepiv

Piše: C. R.

Jelko Kacin, uradni govorec vlade Janeza Janše o epidemiji covida-19 pet let pozneje ne varčuje s kritikami na račun dela stroke, zdravstvenega sistema in ministrstva. V oddaji Ob 8h na Radiu Slovenija je opozoril zlasti na slabo odzivnost vpletenih sistemov. Glede komuniciranja pa še danes vztraja, da je ljudem treba povedati bridko resnico.

V pogovoru ob peti obletnici razglasitve epidemije covida-19 v Sloveniji je Kacin med drugim vladi Marjana Šarca očital, da je “v svojih izdihljajih počela stvari, ki so bile pravzaprav nedopustne”, med drugim v reševanje ni želela vključiti tedanje opozicije.

“Bile so razmere, ko je bilo treba pritegniti vse, ki lahko kaj pomagajo, pritegniti tudi medije, ker brez njih ta zadeva ni bila obvladljiva, predvsem pa je bilo treba predramiti stroko, zdravstvo, kajti tudi na ministrstvu za zdravje smo se čez cel čas tega covida mučili z nezadostno operativnostjo,” je bil kritičen.

Med drugim je po njegovih besedah ministrstvo ocenilo, da cepiva ne potrebujemo v takih količinah, kot smo ga. “Bil sem navzoč, ko je predsednik vlade pristojni osebi v ministrstvu rekel ‘poiščite cepiva, ne vprašajte za ceno, vse, kar lahko dobavijo v dveh mesecih, naročite’. Ničesar niso naročili in potem je bila zgodba v tem, da vlada ni želela kupiti dodatnih cepiv,” je spomnil.

Pri tem je dodal, da je Slovencem lastno, da mislimo, da smo najpametnejši na svetu, kar je predstavljalo problem tudi pri želenem izvajanju ukrepov pri urednikih medijev in novinarjih, četudi so na ravni glavnih urednikov in direktorjev nekaj uskladili.

O svojih ostrih izjavah iz tistega časa, med njimi odmevne izjave Uživajte, dokler lahko, je dejal, da se mu je v tistih razmerah zdelo skrajno neprimerno saditi rožice. “Enostavno je treba ljudi soočiti z resnico, pa naj bo še ne vem kako boleča,” je prepričan.

Oster je bil tudi do neodzivnosti stroke. “Zvezda je bil glavni epidemiolog, ki je večkrat izginil za 14 dni, ni se javljal svojemu direktorju, nikomur drugemu, odpeljal se je z avtodomom na enega od otokov v Sredozemlju in tako smo se mi sami brez stroke ukvarjali s covidom,” je dejal.

Prav tako je stroka zelo previdna in strok je več, pri covidu-19 pa je bil potreben interdisciplinarni pristop, zato so oblikovali ekipo tistih, ki so se lahko odzivali v realnem času. Ob tem je pohvalil odzivnost infekcijske klinike, “medtem ko se je tisti del tako imenovane stroke na čelu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), preden je prišlo do zamenjave, enostavno zgubljal, ni bilo operativnega odzivanja” in stroka se je vedno skrivala, da je premalo informacij.

“Delo vseh strokovnjakov na NIJZ v času epidemije covida-19 je bilo vedno strokovno, odgovorno in hkrati zelo obsežno,” so v odzivu na besede Kacina za STA sporočili z inštituta.

Prav tako niso “našli človeka v t. i. zdravstveni stroki, ki bi se podpisal pod dokument, da je potrebno obvezno nošenje mask”. Zato so k ozaveščanju pritegnili mlade zdravnike, je dejal Kacin.

Omenil je še probleme organizacijske narave v zdravstvu. “Ko se je zgodil smrtni primer mladega dekleta v Ljubljani, smo ugotovili, da njeno cepljenje sploh ni bilo registrirano v sistemu.” In celo do trenutka po njeni smrti še vedno ni bilo cepljenje registrirano in so ga vnesli naknadno, je razkril.

Kacin je bil ob tem kritičen tudi do komuniciranja v aktualnem času slabšanja varnostnih razmer v Evropi. “Sedanjemu predsedniku vlade zamerim, da kljub temu, da hodi na srečanja voditeljev (…), še vedno rožice sadi in ne pove, kako drastično so se razmere poslabšale in kako hitro je treba ukrepati,” je dejal in dodal, da je nova dejstva treba sprejeti in pravočasno ukrepati.