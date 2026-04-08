Južnoameriški sistem volilnih prevar v slovenski izvedbi?

Piše: Bogdan Sajovic

Cela vrsta nezakonitosti, »napak« in spodrsljajev na letošnjih slovenskih državnozborskih volitvah. Vse skupaj zelo spominja na sistem volilnih prevar, ki jih je razvila južnoameriška levica in so opisane v knjigi »Volilne prevare Foruma São Paulo«.

Na predzadnjo marčevsko nedeljo so se v Sloveniji odvile državnozborske volitve. Po volitvah je opozicija izrazila močan dvom v legitimnost volitev, saj je bilo preveč nezakonitosti, »napak« in spodrsljajev, da o zlorabi državnih organov in državne televizije v podporo vladni kampanji niti ne govorimo. Vlada je z zlorabo državnih organov in državne televizije ter v sodelovanju z od nje financiranimi nevladniki opoziciji očitala rušenje demokracije, koluzijo s tujimi obveščevalnimi službami in celo krivdo za vladno nesposobnost pri oskrbi države z gorivom. Državna televizija je promovirala vladno stran v razmerju 12:1, prikrivala je – skupaj z drugimi od vlade financiranimi mediji – katastrofalno bilanco Golobove vlade. Šele po volitvah so denimo priznali, da sta dva izmed paradnih »dosežkov« vlade – dolgotrajna oskrba in dvig minimalne plače – fiasko in celo škodljiva.

