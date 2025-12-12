(JUTRI) Vabljeni na koncert domoljubnih in slovenskih pesmi v Sevnico!

Piše: C. R.
Prva TV prisrčno vabi na koncert domoljubnih in drugih najlepših slovenskih pesmi, ki bo jutri 13. decembra ob 17. uri v kulturnem domu Sevnica.
Na koncertu z naslovom Slovenija v srcu, ki bo potekal v okviru vseslovenske turneje, bodo nastopili Original Štajerci, Marjan Smode, Natalija Kolšek, Duo Pulzz in Harmonikarji Tonija Sotoška.
Vstopnice lahko kupite na mestu koncerta ali po telefonu 0803477 ali preko epošte [email protected] Število vstopnic je omejeno.
Dragi DOBRI #LJUDJE, jutri, v soboto, 13. decembra, on 17. uri NE POZABITE, da pridete v Kulturni dom v #Sevnica, kjer “one&only” #PrvaTV prireja prvega (in ne, kakopak, zadnjega) koncerta domoljubnih in slovenskih pesmi. Mi smo SLOVENCI! Tukaj je #NAPOVEDNIK!👇 pic.twitter.com/Nx4gOdIxR8
— Joze Biscak (@JozeBiscak) December 12, 2025