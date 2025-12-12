e-Demokracija
(JUTRI) Vabljeni na koncert domoljubnih in slovenskih pesmi v Sevnico!

FokusKulturaLokalno

Piše: C. R.

Prva TV prisrčno vabi na koncert domoljubnih in drugih najlepših slovenskih pesmi, ki bo jutri 13. decembra ob 17. uri v kulturnem domu Sevnica.

Na koncertu z naslovom Slovenija v srcu, ki bo potekal v okviru vseslovenske turneje, bodo nastopili Original Štajerci, Marjan Smode, Natalija Kolšek, Duo Pulzz in Harmonikarji Tonija Sotoška.

Vstopnice lahko kupite na mestu koncerta ali po telefonu 0803477 ali preko epošte [email protected] Število vstopnic je omejeno.

