Jože Tanko v intervjuju za Demokracijo: Taki piarovski obiski predstavnikov države, s katerimi dajejo potuho Romom in neučinkovitim državnim institucijam, samo škodijo

Piše: Petra Janša

O žgoči romski problematiki, težavah z medvedi in drugimi zvermi pri nas, varnostni politiki in pravkar sprejeti obrambni resoluciji pa o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi, obisku gorenjske regije ter (ne)delu Golobove vlade smo se pogovarjali s poslancem SDS Jožetom Tankom.

Tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila pred slabim letom na obisku v romskem naselju Lepovče pri Ribnici, kjer je ugotovila, da tudi Romi optimizirajo svoje finance. Govor jr namreč o socialni pomoči in otroških dodatkih, ki jih dobivajo brezposelni, kar Romi v veliki večini so.

Taki piarovski obiski predstavnikov države, s katerimi dajejo potuho Romom in neučinkovitim državnim institucijam, samo škodijo in ovirajo kakršenkoli napredek na tem področju. Tega žal nista prepoznala ne Janez Drnovšek in ne Nataša Pirc Musar. Je pa eden od načinov reševanja romskih problemov tudi pravilna postavitev socialne politike. Določeni prejemki, npr. otroški dodatki, ne bi smeli biti odvisni od socialnega položaja družine, morali bi biti enaki za vse, preostala sociala, ki je vezana na status prosilca, pa bi morala biti izterljiva za plačila kazni, komunalnih in drugih obveznosti državljana. Socialni dodatki, če je prosilec res upravičen do njih, ne bi smeli presegati 40 odstotkov minimalne plače. Prav nehigiensko je, da upokojencu, ki ima nekaj 100 evrov dolga, sodišče proda hišo, proti nekomu drugemu, ki pa ima nekaj tisoč evrov denarnih kazni zaradi različnih prekrškov in s tem obveznosti do države, pa ne stori ničesar. Ob tem pa je vpadljiv vozni standard, elektronska oprema in še kaj v praktično vseh romskih naseljih. Skoraj nihče ni zaposlen, pa imajo boljša vozila in opremo kot družine, v katerih sta dva zaposlena. Kljub pravni podlagi pa tega nihče ne preverja.

